БСП също проговори! Нов шанс за бюджета

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров подкрепи решението на Съвета за съвместно управление да изтегли от Народното събрание бюджета за догодина.

Пред журналисти в кулоарите на парламента социалистът заяви, че новата процедура, която се отваря сега дава допълнителен шанс част от нещата, които не БСП не е успяла да договори в този вариант, да влязат в новия бюджет.

Така Зафиров слага край на спекулациите, че БСП може да излезе от управленската коалиция и да свали кабинета на Росен Желязков.

Лидерът на социалистите беше рамо до рамо с премиера по време на брифинга пред медиите в парламента. Припомняме, че министър-председателят заяви, че кабинетът няма правото да абдикира от властта на финалната права преди влизането в еврозоната.

Той предупреди, че нищо не е даденост и страната ни трябва да е спокойна и сигурна, когато прекрачим прага на еврозоната след месец.

Росен Желязков уточни, че кабинетът е готов да влезе в дебат по вот на недоверие, иницииран от ППДБ. Освен това правителството ще се опита да чуе всички искания на социалните партньори по темата за бюджета.

