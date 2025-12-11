Две Българии, може ли да има излишна?

Преливащи кофи за боклук, купчини отпадъци и безброй дупки – по улиците и тротоарите. Така изглежда София, само на километър два от сърцето на протестите срещу кабинета „Желязков“. Всъщност между големите антиправителствени митинги, от близо месец столичани протестират и срещу излъчения от ПП-ДБ кмет Васил Терзиев, който за 2 години управление показа само колко много може да бъде счупено от човек с власт. Кризата с боклука е само върхът на пирамида от провали с мерките за паркиране в София, никнещите като гъби нови строежи и невъзможността дори по празници градът да бъде украсен прилично.

На точно 279 км на югоизток – в Кърджали също имат нов кмет от 2 години. Ерол Мюмюн от ДПС беше издигнат, след като Делян Пеевски обяви „Ново начало“ в партията. Освен прочистването на дерибеите на Ахмед Доган, които десетилетия наред изсмукваха живота на обикновените депесари, Пеевски обяви и усърдна работа в полза на хората. Днес резултатите вече са на лице – опънати улици, нови детски градини и обществени сгради, чисти и подредени общини.

И в София, и в общините на ДПС се провеждат протести и митинги. Но докато в София протестират срещу редовното правителство, а градът тъне в боклука на ПП-ДБ, регионите на ДПС буквално са образец за развиващи се общини. Защо? Защото както казва адмирал Уилям Макрейвън - командващ специалните части на американската армия и един от най-популярните военни на САЩ: “Ако искате да промените света, започнете с това да си оправяте леглото“.

Е, хората, които гласуват за Делян Пеевски току що победиха в една много значима битка, която показва как изглежда истинската промяна в държавата и какво е демокрацията като сами прочистиха дерибеите от редиците си, които десетилетия наред ги задушаваха в корупционни схеми и шуробаджанащина. За разлика от ПП-ДБ, които сред лидерите си имат разследвани за чудовищни контрабандни схеми (като Асен Василев) и подсъдим за натиск с цел многомилионна корупция (като Божидар Божанов), депесарите без страх се опълчиха на Доган и кохортата му. И избраха лидера, който ще работи за тях и държавността.

И ако всеки просто за миг сравни общините на ДПС с тези, управлявани от кадри на „Промяната“ сам ще види разликата. А може би дори ще осъзнае, че причината Пеевски вече над десетилетие да е враг № 1 на „Добрите сили“ (от ДС) е това, че там, където управлява, резултатите са видими за хората. За разлика от ПП-ДБ, които могат да бъдат разпознати само по хаоса и разрухата, която идва след тях.

На този фон, ако има автентични политически протести у нас, то те са тези на привържениците на ДПС, които са и гласоподавателите на същата партия. На хепънингите по жълтите павета обаче се вплитат както агитки на ПП-ДБ, Възраждане, Меч, Величие, хора на Румен Радев, евроскептици, националисти, отломки от ВМРО и Атака, така и хора, които не просто досега не са гласували, но едва ли и при бъдещи избори ще стигнат до урните. Просто защото и към момента те нямат кой от политическата палитра да ги представлява.

„Властта я дават хората! Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в “триъгълника на властта” от там те ще командват България, коментира именно в Кърджали Делян Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.

„За мен това, което те наричат “триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И Президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет също. Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата. Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде“, напомни Делян Пеевски.

„Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея“, обясни още Пеевски.

„Ударът по Делян Пеевски е удар по 500 000 българи“, заяви зам.-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански на грандиозен митинг в столицата на заедността.

„Подкрепяме работещо правителство. ДПС не участва в управлението, но го подкрепя, защото само така ще има пари за хората. Това правителство събра над 9 милиарда повече и тези пари са за хората. Да плашиш ДПС с избори е най-голямата глупост. Защото ние имаме 500 000 гласа, но знаем, че държавата е най-важната. Не приемаме разделението софиянци и селяни. Искаме всички да работим заедно, за да станем европейски граждани. Представяте ли си какво ще се случи, когато еврото влезе, а нямаме нито бюджет, нито правителство? Кой ще спре олигарсите на Радев и ПП“, попита още кметът на Белица.

Две Българии, има ли излишна? И кой може да каже коя е тя? Отговорът го пише в чл. 1 на Конституцията: „България е република с парламентарно управление. Цялата държавна власт произтича от народа... Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет“.

