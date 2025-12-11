Политолог с пророчество за евентуални предсрочни избори

Управляващите няма как да останат безучастни към нарастващия обществен натиск, но остава неясно какъв ще бъде отговорът им - дали ще се стигне до незабавна оставка или до оттегляне по предварително разписана пътна карта. Това коментира в ефира на БНТ политологът доц. Стойчо Стойчев.

Той отказа да прогнозира кой вариант ще изберат лидерите на управляващата коалиция, като подчерта, че общо решение в сегашната ситуация едва ли ще бъде лесно. На въпрос кога все пак може да се очаква оставка, Стойчев лаконично отговори: „Божа работа е.”

По думите му не бива да се изключва възможността за преходен период от месец или два, в който кабинетът да предаде управлението на нова власт, за да се избегнат сътресения в държавата.

Политологът предупреди, че протестите няма да засегнат само управляващите, а ще окажат силно влияние върху всички парламентарни сили. Според него негативният ефект няма да подмине дори формациите, които в общественото пространство се възприемат като организатори или говорители на протестните действия.

