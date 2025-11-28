Плевнелиев: Радев ще счупи парламента, за да вземе властта!

Президентът Радев ще иска да вземе властта, като търси извънредна нестабилност и вероятно ще работи за "счупване" на парламента през следващите три месеца, заяви в интервю за Нова телевизия бившият държавен глава Росен Плевнелиев. На този фон, Плевнелиев коментира решението на Бойко Борисов да изтегли Бюджет 2026 като "правилното действие", което дава шанс на всички страни да бъдат чути.

Политически инстинкт и критичните три месеца

Плевнелиев разказа, че е наблюдавал внимателно протеста в "Триъгълника на властта", като подчерта: "Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят".

Бившият президент е категоричен, че протестът е катализатор на подобно действие и "трябва да наблюдаваме много внимателно накъде ще тръгне България". За него винаги е било ясно, че 2026 година е ключова, тъй като ще определи политическата и икономическата ситуация за години напред. "Това е година на президентските избори, но покрай тях ще има сериозен опит за промяна на баланса и смяна на властта".

Той очерта два сценария: "В първия - следващите три месеца са критични за България. Ако властта не успее по един разумен начин да се закрепи, очевидно тръгваме към извънредна нестабилност. Това го знаем Виждали сме го. Знаем какво предстои".

Кабинетът трябва да издържи до президентските избори

"За мен честният вариант е да се стигне до президентските избори. Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори", категоричен е Плевнелиев. Той благодари на всички, подкрепяли това правителство, тъй като, макар и "трудно родено, постигна две исторически стратегически цели за България" - Шенген и Еврозоната.

Плевнелиев подчерта, че има още три големи цели, които кабинетът трябва и може да постигне: влизане на България в Организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни, усвояване на Плана за възстановяване и устойчивост за 6 милиарда евро и доброто име и репутация на България. Критикува влизането в еврозоната: "Влизаме в еврозоната счупени, без никакво самочувствие, без никакъв план, без посока. Качихте се на последния влак, на последния вагон. Едва ли не - късметлиите".

Но допълни: "Еврозоната е един страхотен инструмент, платформа за всички нас да произведем една друга икономика, да дадем едно друго бъдеще на нашите деца. Това съответства и на отговорни действия в политиката, които точно през 2026-а трябва да се случат".

Радев иска властта Чрез извънредна нестабилност

"Винаги има риск кабинетът да се взриви отвътре", отбеляза Плевнелиев, но заяви, че дълбоко вярва, че през 2026-а ще бъде направен много сериозен опит за промяна на властовия баланс в държавата: "Ще го кажа в прав текст: президентът Радев ще иска да вземе властта. Това е ясно."

Той посочи, че Радев има два начина: да чака до президентските избори, да слезе от мандата си и да си направи политически проект като Първанов, или да търси "извънредна нестабилност".

Плевнелиев припомни, че Радев критикува кабинета "всеки ден, по всякакъв начин". "Винаги сме знаели, че ПП-ДБ, родени под неговата закрила и в онзи самолет към Китай, когато те се разбраха с президента Радев - винаги сме знаели, че те ще обслужват неговата властова амбиция. Това се отнася и за „Възраждане“. Аз съм убеден в това, което казвам - че следващите три месеца ПП-ДБ, „Възраждане“ и други популистки партии в НС ще направят всичко възможно, за да счупят парламента".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com