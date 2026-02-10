Контрера: Давам конкретни данни за „зелени“ НПО организации на МВР, МОСВ и прокуратурата

За това дава сигнал зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в София Карлос Контрера в страницата си във Фейсбук.

Припомняме, че не случайно през 2019 г. ние от ВМРО настоявахме за строг контрол и ограничаване на чуждестранното финансиране на НПО, определяйки някои от тях като „чужди агенти“, които работят срещу българския интерес, както и за строг контрол над финансирането и дейностите на тези организации на територията на страната.

Прилагаме и пълния текст на позицията на зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера:

Колко още такива рейнджъри, бази и лагери има из страната? ДАНС, МВР и Прокуратурата трябва да извършат пълна проверка за всички такива групи и групички, които уж защитават природата, а покрай тази дейност въртят и други (някои не съвсем законни).

Десетки са, ако не и стотици, т.нар. НПО, които получават щедро финансиране по програми за опазване на околната среда, заграждат територии, строят си бази, хижи, лагери, хотели, изживяват се като някакви рейнджъри, правят проверки, пишат сигнали и прочие. Десетки са т.нар. проекти, по които държавата и ЕК дават едни пари на едни хора уж да пазят природата. То не беше броене на птици, комари, костенурки, картиране, купуване на земи в защитени територии. То не беше даване на пари за наблюдение, развъждане, разселване на защитени, застрашени видове. Какъв е ефектът от тия стотици милиони дадени пари за последните години?

Подготвям сигнали до МОСВ, МВР, Прокуратурата с конкретни данни за конкретни проекти, през които един тесен кръг от "зелени" НПО са абонирани за държавно и европейско финансиране. Покрай тях трябва да бъде разровено до последната стотинка за какво са отишли парите, какво е купувано с тях, създавани ли са бази и лагери като тези в хижа "Петрохан".

Десетилетия наред под маската за природозащитна дейност всякакви хитреци получиха огромни пари от държавата уж да опазват природата. Институциите аутсорснаха, буквално дадоха на концесия опазването на околната среда на едни хора. Те имат своите "капии" по министерства и агенции, защото са несменяеми, независимо кой е министъра или каква е политическата конфигурация на управлението. Това се нарича мафия! На "Петрохан" е същата схема - едни хора под знамето на екологичната кауза (в която няма нищо лошо по принцип) са създали едно истинско ОПГ. Заградени зони, частна горска охрана с огнестрелно оръжие и един Бог знае още какво. Били рейнджъри. Ама какви рейнджъри в България?

Колко са още подобни групи и групички на територията на България? И с какво точно се занимават те? Крадат ли се, да директно го казвам, пари по държавни и европейски проекти зад фасадата „защита на природата“? Някой изследвал ли е ефектът от всички тези проекти, наблюдава ли какви ги вършат всякакви "рейнджъри", "еколози" и прочие? Все въпроси, въпроси!

Дошло е време да разровим напълно цялата паяжина от връзки, финансиране, дейности на т.нар. зелени "НПО", защото видяхме какво стана със случая "Петрохан". Дълго време една камара институции са си затваряли очите и нещата завършиха зле - със шест трупа... Очевидно имаме проблем и е въпрос на гражданска енергия да разровим до дъно!

