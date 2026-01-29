ВМРО иска незабавна техническа проверка на всички електроснабдителни мрежи

Заместник-председателят на ВМРО Карлос Контрера внесе сигнал до Министерство на енергетиката и КЕВР с искане за незабавен технически одит на всички електроснабдителни мрежи ниско и средно напрежение.

На база на постъпили сигнали до ВМРО, до общински съветници от ВМРО в страната сезирахме министъра на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране за проблеми с електроснабдяването в десетки общини. Само за Столична община са постъпили десетки сигнали за ниско напрежение или непланирани прекъсвания за районите „Нови Искър“, „Люлин“, „Сердика“, „Панчарево“. Става дума за периода януари 2026 г., което показва наличието на системен проблем. Засегнати са десетки хиляди домакинства. Има и доста оплаквания за повредена битова електротехника, казва Контрера.

На база получените жалби и сигнали от граждани в страната от ВМРО също настояват за незабавен технически одит на електропреносните мрежи и за общините Перник, Костинброд, Троян, Петрич, Ветово, Русе и др.

Според експертите на ВМРО проблемите зачестяват, защото електроразпределителните дружества не поддържат мрежите ниско напрежение на необходимото ниво, присъединяват се обекти без да се държи сметка, че разполагаемата мощност на трафопостовете и мрежите по сектори не е достатъчна. Често т.нар. инвестиции от ЕРП са само по документи без реално подобрение на качеството на услугата за потребителите.

Карлос Контрера посочва, че живеем в един истински парадокс - държавата раздава по европейски програми климатици и термопомпи на населението, за да се отоплява, но никой не прави разчети дали електропреносните мрежи имат нужния капацитет да издържат увеличеното натоварване. Проблемите лъсват в студените дни, когато потреблението на електроенергия рязко скача. Това е пореден пример за недомислена държавна политика!

Настояваме за технически одит на мрежите, защото очевидно проблем има и държавата трябва да принуди електроразпределителните дружества (монополисти по същество) да си оправят мрежите и да осигурят качествена и непрекъсваема услуга, категоричен е Карлос Контрера.

Прилагаме и пълния текст на сигнала:

ДО Г-Н ЖЕЧО СТАНКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ГР. СОФИЯ, УЛ. ТРИАДИЦА 8

ДО Г-Н ПЛАМЕН МЛАДЕНОВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. АЛ. ДОНДУКОВ 8-10

СИГНАЛ

ОТ КАРЛОС КОНТРЕРА – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

гр. София, ул. Пиротска 5, ет. 5,

електронна поща: [email protected]

относно: възлагане на технически одит на електропреносната мрежа ниско и средно напрежение;

Уважаеми г-н министър,

Уважаеми госпожи и господа комисари,

Сезирам Ви за хронични, системни проблеми с техническото състояние на мрежите ниско и средно напрежение на електроразпределителни мрежи. Периодично сме свидетели на непланирани прекъсвания на електроснабдяването, които не се дължат на извънредни събития (бури, обилен снеговалеж и др.), както и на случаи, в които се подава ниско напрежение към потребителите. В почти цяла България регистрираме подобни случаи, които се повтарят в различни периоди и с различна честота и интензивност. Видимо е, че има проблем с техническото състояние на електроразпределителните мрежи - ниско и средно напрежение, които са отговорност на т.нар. ЕРП.

За месец януари на база постъпили сигнали, жалби и оплаквания от граждани сме идентифицирали проблеми с електроснабдяването в следните общини: Столична община (за районите „Нови Искър“, „Люлин“, „Кремиковци“, „Сердика“ и „Панчарево“), община Перник, община Трън, община Петрич, община Костинброд, община Ветово, община Русе. При всички случаи за прекъсването на електрозахранването имаме непланирано прекъсване, а в някои от случаите то е предшествано от подаване на по-ниско напрежение към крайните потребители, което води до повреди на електротехниката. Визирам случаи, за които има данни към м. януари 2026 г. В периода на дни с температури под 0°C , когато общия товар на мрежата беше около 7000-7500 MW, авариите зачестиха.

В някои от общините гражданите релевират твърдения, че мрежите ниско напрежение са стари, амортизирани, а трафопостовете не се поддържат. В други случаи се посочва, че без да се отчита техническия предел на трафопостовете и мрежите НН се допуска включване на нови обекти и потребители, което води до претоварване и проблеми.

Всички тези въпроси могат да получат категоричен отговор само след извършване на обстойни технически проверки на състоянието на мрежите и трафопостовете – технически одит. Редно е такъв независим одит да бъде възложен и извършен, защото очевидно има редица проблеми в състоянието на мрежите НН и СрН, които в определени общини не само не са решавани през годините, но и се задълбочават. Честите прекъсвания на електрозахранването категорично не кореспондира с предоставяне на качествена услуга, дори може да бъде квалифицирано и като фактическа липса на услуга.

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 15 от Закона за енергетиката министърът на енергетиката осъществява контрол в предвидените от закона случаи. Описаните казуси попадат точно в тази компетентност на министъра. КЕВР съгласно чл. 76, ал. 4, т. 8 има правомощия да осъществява контрол и анализ на качеството и непрекъсваемостта на услугите по предоставяне на електроенергия на крайните потребители.

На база на законовите правомощия двата органа имат възможност да инициират и извършват проверки, в т.ч. на техническата годност и пригодност на мрежите, както и да установяват факти и обстоятелства по отношение на операторите на същите тези мрежи.

Воден от горното моля да образувате проверка за периода 01-27 януари 2026 г. за случаите на прекъсвания на електроснабдяването в общините: Столична община (за районите „Нови Искър“, „Люлин“, „Кремиковци“, „Сердика“ и „Панчарево“), община Перник, община Трън, община Петрич, община Костинброд, община Ветово, община Русе, както и да възложите незабавно пълен технически одит на електроразпределителните мрежи с ниско и средно напрежение на територията на посочените общини.

Моля да бъда уведомен за предприетите действия по настоящия сигнал и за резултатите от проверката.

Карлос Контрера

