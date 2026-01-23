„България може“ се разграничи от Антон Бранков и действията му в СОС

Партия България може официално се разграничи от Антон Бранков и заяви, че той не е неин член и не я представлява в Столичен общински съвет. Това става ясно от позиция на формацията, разпространена до медиите.

От партията съобщават, че на извънредно заседание на Изпълнителния съвет, проведено на 6 януари, е взето решение да не се дава съгласие Антон Бранков да положи клетва като общински съветник от квотата на „България може“. В резултат на това решение той е престанал да действа като представител на партията още от тази дата, а от 14 януари вече не е и неин член, включително и на Изпълнителния ѝ съвет.

Формацията изрично подчертава, че няма свои общински съветници. По информация на партията, лицата, които впоследствие са се асоциирали с нея, първо са напуснали политическите формации, от чиито листи са били избрани, и са придобили статут на независими общински съветници, преди да се присъединят към „България може“.

В позицията се посочва още, че Антон Бранков е подал заявление за напускане и е поел пътя си като независим общински съветник в Столичния общински съвет, без каквато и да е обвързаност с партията.

