Битката за лифтовете на Витоша влиза в нова серия
СОС се събира извънредно, след като областният управител върна решенията за "Алеко 1" и "Княжево-Копитото"
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СОС се събира извънредно, след като областният управител върна решенията за "Алеко 1" и "Княжево-Копитото"
145 нови превозни средства ще тръгнат по улиците, а квартали ще получат липсващи преки връзки
Общинските съветници ще обсъждат и ограничения за автомобили в Борисовата градина, обновяване на спирки и нови културни програми
Дневният ред на СОС включва „Топлофикация София“, „Метрополитен“, Sofia Plus и подготовката за Евровизия
Решението е на столичните общинари
СОС ще разгледа прехвърляне на държавни терени, нови правила за приема в детските градини и планове за енергийна ефективност
Партията подчерта, че няма свои общински съветници
Очаква се да бъде обсъдена и готовността за предстоящия отоплителен сезон
От фирмата ще обявят и каква е готовността им за новия отоплителен сезон
Ще се присъжда отличието „Почетен гражданин на София“
Решава за избора на нова обслужваща банка за общината
Докладът на Терзиев не влиза в дневния ред
Вложени са 50 млн. лв. за нова апаратура на общинските болници през миналия мандат на СОС
Преди дни бе обявено, че окончателно спира работа Симеоновският лифт на Витоша
Заместник-кметът по финанси Иван Василев беше категоричен, че няма да подаде оставка
В момента заплатата на общински съветник е 1300 лв., чисто получаваме 1080 лв., посочи тя
Втори месец ученици и студенти плащат по-скъпи месечни карти за градския транспорт
Иван Таков изтъкна, че не се ръководят от думите на лидера на партията, а от колективните органи
От ПП-ДБ прочетоха декларация за Украйна и ядосаха БСП
На последното заседание бяха избрани заместник-председатели на Съвета, както и състави на постоянните комисии