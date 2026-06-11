София готви нови мерки за пътища, отпадъци и градски транспорт

Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди днес пакет от решения, които засягат пряко движението, транспорта, чистотата, паркирането и управлението на ключови общински дружества в София. Заседанието започва в 10:00 ч., а дневният ред е публикуван на сайта на Съвета.

Сред най-важните теми са проектът за Общински център за безопасно и спортно шофиране, 100 автономни камери срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и подборът на нови ръководства в редица общински компании. Съветниците ще разгледат още бизнес плана на „Топлофикация София“ за 2026 г., надграждането на приложението Sofia Plus и подготовката на София за международния музикален конкурс Евровизия.

Нов център за безопасно шофиране

Един от акцентите в заседанието е решението за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Общински център за безопасно и спортно шофиране. Идеята е той да бъде част от по-широк пакет мерки за повишаване на пътната безопасност на територията на Столична община.

Такъв център може да се превърне в място за обучение, практически упражнения и подготовка на водачи в контролирана среда. Темата идва на фона на постоянния обществен натиск за по-строги мерки срещу рисковото поведение на пътя, високата скорост и липсата на достатъчна подготовка за реакция в критични ситуации.

Камери срещу незаконното изхвърляне на отпадъци

СОС ще разгледа и осигуряване на средства за закупуване и внедряване на 100 автономни камери за видеонаблюдение. Те трябва да се използват за контрол, превенция и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в София.

Мярката е насочена към едни от най-видимите проблеми в кварталите и покрайнините на града - незаконни сметища, изхвърляне на строителни отпадъци и замърсяване на терени, които после се почистват с общински средства. Ако бъде приета, тя ще даде на общината допълнителен инструмент за установяване на нарушители, а не само за последващо почистване на щетите.

Рокади в ключови общински дружества

В дневния ред влиза и обявяване на публичен подбор за избор на нови членове на ръководствата на част от най-важните общински дружества. Сред тях са „Метрополитен“, „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Център за градска мобилност“, „Софинвест“ и Надзорният съвет на „Топлофикация София“.

Отделно се очаква обсъждане на публичен подбор за „Софекострой“, „Водоснабдяване и канализация - София“, „Егида-София“, „Лозана“, „Спортна София-2000“, „Софийски имоти“ ЕАД и управител на „Географска информационна система-София“. В дневния ред са включени и нови членове на съвети на директорите, управители и контрольори на общински лечебни заведения.

Тези решения са сред най-чувствителните в дневния ред, защото общинските дружества управляват транспорт, инфраструктура, имоти, услуги и ресурси, които всеки ден засягат стотици хиляди софиянци. Публичният подбор трябва да покаже дали управлението им ще бъде отворено за повече професионални критерии, или отново ще бъде посрещнато със съмнения за политически договорки.

„Топлофикация София“ и общинската собственост

Очаква се Столичният общински съвет да утвърди бизнес плана на „Топлофикация София“ за 2026 г. Дружеството остава една от най-тежките теми за столицата заради финансовото си състояние, задълженията и значението му за отоплението на огромна част от домакинствата.

Съветниците ще разгледат и Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2026 г. Това е документът, който определя как градът ще управлява част от най-важните си активи - имоти, терени и обекти, които могат да бъдат използвани за публични услуги, инвестиции или разпореждане.

Sofia Plus и по-ясна информация за паркирането

Сред темите е и надграждането на мобилното приложение на Центъра за градска мобилност Sofia Plus. Очаква се да бъде обсъдено и задължаване на ЦГМ да поддържа публично достъпна електронна справка за правото на паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Това е пряко свързано с всекидневни проблеми на шофьорите в София - зоните, разрешенията, проверките и липсата на достатъчно бърза информация. По-ясна електронна справка би могла да намали споровете и неяснотите около правото на паркиране, особено в районите с най-силен натиск върху местата.

София гледа и към Евровизия

Общинските съветници ще обсъдят и създаването на работна група с координационни, организационни и консултативни функции за подготовката и провеждането на международния музикален конкурс Евровизия. Подобна структура трябва да събере институционалната работа около логистиката, сигурността, публичните пространства, транспорта и комуникацията.

В дневния ред е и даване на съгласие Столична община да участва като партньор в мрежата за действие „Оживени улици - Временни действия за климатично устойчиви градове“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027 г. Темата е свързана с временни градски решения, по-живи улици и мерки за адаптация на градската среда към климатичните предизвикателства.

Днешното заседание на СОС не изглежда шумно на пръв поглед, но дневният ред събира няколко решения, които могат да се усетят директно в града - по пътищата, в градския транспорт, при паркирането, в сметосъбирането и в управлението на общинските дружества. Именно затова най-важният въпрос не е само какво ще бъде прието, а колко бързо тези решения ще се превърнат в реална промяна за хората.

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