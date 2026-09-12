Пътната система пред срив! Шишков предупреди за фатални рискове
Регионалният министър спира договор за 1 млрд. лева и разкрива липсващ асфалт, претоварени магистрали и остарели съоръжения
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Регионалният министър спира договор за 1 млрд. лева и разкрива липсващ асфалт, претоварени магистрали и остарели съоръжения
Новите правила важат еднакво за местни жители и чужденци
Дневният ред на СОС включва „Топлофикация София“, „Метрополитен“, Sofia Plus и подготовката за Евровизия
Интензивен трафик, строги проверки за алкохол и нарушения и повишена готовност на пожарната
Наказват и за превишена средна скорост
Органите на МВР предприемат специални мерки заради абитуриентските балове
На всяка цена трябва да се спазват правилата, а глобите са солени
Агенцията ще разработва, координира и контролира провеждането на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата в България...
София. Утринна мъгла забавя движението по пътищата в страната. Пристанище Бургас също е затворено за маневри, заради намалена видимост поради мъгла, с...
София. Подготвяният нов закон за движение по пътищата ще бъде безпощаден и за пътниците. Всеки, който се вози при пиян шофьор, ще отнася солена глоба,...
София. Всички трябва да са равнопоставени на пътя, независимо дали са пешеходци, велосипедисти или водачи на МПС. Това заяви в ефира на бТВ народният...
София. Въвеждат се промени в движението, във връзка с провеждането на днешните парламентарни избори, съобщиха от Столична община. От 8.00 ч. до прикл...
София. Пътищата в България са натоварени в последните дни от дългите празници. Половин милион българи пътуваха за шестте почивни дни в страната и в чу...
Женева. Над 270 000 пешеходци загиват всяка година по пътищата, показват данните на Световната здравна организация. Организацията апелира да се подоб...