Извънредни мерки за Великден, полицията излиза масово по пътищата

Вътрешното министерство въвежда засилени мерки за сигурност в цялата страна заради великденските празници, като акцентът пада върху пътната безопасност и обществения ред. Полицията започва мащабна операция със засилен контрол по основните пътни артерии и в районите с очакван интензивен трафик. Властите предупреждават за повече проверки, присъствие на допълнителни екипи и по-строги санкции при нарушения. Целта е да се ограничат инцидентите и да се гарантира спокойното протичане на празничните дни.

Фокус върху натоварените трасета и рисковите участъци

Контролът ще бъде концентриран върху ключови маршрути, включително автомагистрала „Струма“ в района на Кюстендил, където ще се прилага т.нар. широкообхватен подход. Екипите ще спират автомобили на определени точки, за да извършват бързи, но обхватни проверки, които да обхванат максимален брой превозни средства за кратко време.

Под лупа са шофьорите и документите

Проверките ще включват както водачите, така и пътниците, като ще се следи за спазване на основните изисквания за безопасност. Ще се проверяват документи, техническа изправност и задължителни застраховки, като паралелно ще се правят справки за неплатени глоби и наложени санкции, които все още не са връчени.

Нулева толерантност към алкохол и агресия на пътя

Контролните органи ще имат правомощия да отклоняват водачи за допълнителни проверки, включително тестове за алкохол и наркотични вещества. При нарушения ще се налагат санкции на място, като е предвидена възможност за незабавно плащане. Особено внимание ще се обръща на агресивното шофиране и опасните маневри, които ще бъдат санкционирани без компромис.

Скрити патрули и ограничения за тежкотоварния трафик

Освен традиционните полицейски екипи, в операцията ще се включат и небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения в реално време. Данните ще се предават към патрулите, които ще спират нарушителите. В определени часови диапазони ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили, за да се облекчи трафикът.

Засилена охрана при храмовете и празничните събития

Паралелно с пътния контрол се въвеждат и допълнителни мерки за сигурност около църквите и местата с масово струпване на хора. Полицейски екипи ще следят за съмнително поведение, изоставени предмети и необичайни ситуации, като се разчита и на съдействие от страна на гражданите.

Пожарната в готовност след мащабни проверки

Службите за пожарна безопасност също са приведени в повишена готовност. Извършени са стотици проверки в църковни обекти и места за настаняване, като при установени нередности са дадени предписания за отстраняването им. В районите с очаквано струпване на хора ще има осигурени дежурни екипи и техника за бърза реакция при инциденти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com