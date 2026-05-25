Революция в заплатите: Всеки служител проверява колко получават колегите му

Всеки служител ще може да получава информация за средното ниво на възнагражденията на колеги, заемащи същата или равностойна длъжност в предприятието.

Това предвиждат подготвените промени в Закона за защита от дискриминация, които трябва да влязат в сила на 7 юни 2026 г., съобщава flashnews.bg.

Причината за ускореното приемане на текстовете е необходимостта България да въведе в националното си законодателство европейска директива за прозрачност на заплащането.

При неспазване на сроковете страната е заплашена от наказателна процедура от Европейската комисия.

Съгласно предложените промени всеки работник или служител ще може да отправи писмено искане до работодателя за информация относно собственото си възнаграждение, както и за средните нива на заплащане на служители, които извършват еднакъв или равностоен труд.

Информацията трябва да бъде предоставена в писмен вид в срок до два месеца от подаване на искането и ще съдържа разбивка по пол.

Когато предоставянето на данните може да доведе до разкриване на индивидуалната заплата на конкретен служител, работодателят ще има право да предостави информацията чрез синдикална организация или Комисията за защита от дискриминация.

Те ще могат да консултират работника относно възможностите за защита на правата му, без да се нарушава конфиденциалността на останалите служители.

Законопроектът предвижда работодателите да извършват съвместна оценка на заплащането със служителите, когато бъде установена разлика от поне 5% между възнагражденията на жени и мъже за еднакъв или равностоен труд.

Целта е да бъдат установени причините за неравенството, както и да бъдат предприети мерки за неговото коригиране и предотвратяване.

Компаниите със 100 и повече служители ще бъдат задължени периодично да докладват разликите в заплащането по няколко показателя и да представят механизми за отстраняване на необосновани различия над 5%.

За предприятията с над 250 служители докладването ще бъде ежегодно, а за фирмите със 100 до 249 работещи – веднъж на три години.

Тези изисквания ще бъдат въведени поетапно. Първите задължения за докладване ще започнат да се прилагат от 2027 г., а останалите мерки – от 2031 г.

Според мотивите към законопроекта разликата в заплащането между жените и мъжете в България достига около 12% по данни за 2024 г., което е над средното ниво за Европейския съюз от 11,1%.

Авторите на промените посочват, че сред основните причини за това са липсата на прозрачност при определянето на възнагражденията, недостатъчният контрол върху практиките на работодателите и ограничените механизми за защита на засегнатите служители.



