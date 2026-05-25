Ден на траур след ужаса в Благоевград: Какво се е случило с младежите?

Днес в Благоевград е обявен ден на траур заради трагедията, при която загина непълнолетно момиче. Със заповед на кмета са отменени всички тържества на територията на общината.

Междувременно продължава разследването на причините, довели до трагедията в квартал „Струмско“. При инцидента беше открито тялото на младо момиче, а друго непълнолетно момче беше транспортирано с хеликоптер в тежко състояние в болница „Пирогов“.

Случаят предизвика вълна от коментари в Благоевград, тъй като според местни хора част от замесените младежи са деца на известни и заможни семейства. Именно това още повече разпали общественото напрежение и въпросите кой носи отговорност за случилото се. Смята се, че са употребили ЛСД и райски газ, съобщава struma.com. Имало още две момчета, но били неадекватни и не можело да бъдат разпитани, предаде struma.com.

Версия за употреба на ЛСД

Още вчера полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици. Източници от разследването посочват, че най-вероятно става въпрос за ЛСД – наркотик, който предизвиква силни халюцинации и нарушава възприятията за време и пространство.

Единият от задържаните е бил открит в апартамента в неадекватно състояние. Според разследващите предстои да се изясни какво точно се е случило в часовете преди трагедията.

17-годишното момче е оцеляло благодарение на дърветата зад блока, които са омекотили удара при падането, съобщава bTV.

Омбудсманът на община Благоевград Злата Ризова обяви, че организира спешна среща с училищни директори и представители на полицията заради нарастващия проблем с наркотиците сред учениците.

„Ние в момента си говорим пред блок, пред който е загинало едно дете. Значи сме закъснели“, заяви тя.

По думите ѝ обществото, институциите и родителите носят обща отговорност за случващото се.

„Трябва да говорим непрекъснато с децата. Не можем повече да си затваряме очите. Това не бива да бъде поредното чудо за три дни“, каза още Ризова.

Тя подчерта, че наркотиците вече са изключително леснодостъпни за младежите, включително чрез интернет.

На срещата, която предстои в Благоевград, ще бъдат поканени директорите на всички училища в града, представители на полицията и психолози.

Според обществения посредник е важно специалисти да разговарят както с учениците, познавали загиналото момиче и пострадалото момче, така и с останалите деца.

„Пазим децата си от всичко, но вече не съм сигурна, че това е правилният път. Те трябва да знаят какви са последствията“, заяви Ризова.

Вътрешният министър също реагира остро след трагедията. В публикация в социалните мрежи той призова всички областни дирекции на МВР да засилят действията срещу наркоразпространението.

„МВР трябва да се събуди. Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия“, заяви министърът.

Той подчерта, че държавата, училищата и родителите трябва да обединят усилията си, за да не се допускат нови подобни трагедии.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Благоевград. Жители на квартала коментират, че в района често се чуват шумни събирания, но рядко се подават сигнали.

„Свикнахме с писъците, със скандалите и шума. Може би от страх, може би от апатия“, коментира Злата Ризова.

Разследването по случая продължава. Очакват се резултатите от експертизите и разпитите на задържаните, които трябва да дадат повече яснота за трагедията, разтърсила града.

