"Пирогов" с новина за пострадалото в Благоевград момче
Лекарите се пребориха за живота му и изписано от „Пирогов“
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Лекарите се пребориха за живота му и изписано от „Пирогов“
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Близо един квадратен метър мазилка падна до стълбите на физкултурния салон на Шесто СОУ „Иван Вазов" в благоевградския квартал „Струмско". Инцидентът...
Бързо каране в жилищен квартал е причина за втори пътен инцидент с дете в Пиринско само за 4 дни. Лек автомобил "Рено Клио" се движел с несъобразена с...
Мъжкият черен лебед Пепи отново показа нрава си на беглец. Макар да му е добре в езерото на парк „Бачиново" над Благоевград, явно е, че птицата обича...