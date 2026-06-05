"Пирогов" с новина за пострадалото в Благоевград момче

Момчето, пострадало при падане от петия етаж на блок в Благоевград на 24 май тази година, е изписано от столичната болница "Пирогов", съобщават на сайта си от лечебното заведение. Тогава загина 16-годишната Ивана, има привлечен обвиняем.

Пациентът е контактен и адекватен, вертикализиран и се придвижва на собствен ход, посочват още от болницата.

По време на хоспитализацията младежът премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на "Пирогов".

Трагедията

Около 00:03 ч. на 24 май е получен сигнал, че пред жилищен блок в ж.к. "Струмско" в Благоевград лежи момиче в безпомощно състояние, припомня БТА. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало.

При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите са открили да лежи непълнолетния младеж, който е транспортиран в "Пирогов" с опасност за живота.

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