Поп фолк легенда с най-интимното разкритие за живота си. Феновете й са в шок
Тя обаче няма да вдигне завесата докрай
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Тя обаче няма да вдигне завесата докрай
Дъщеря ми е пребита и изнасилена, каза почерненият баща
Звездата отрече двете да са скарани за пари и призна, че най-ценна за нея остава връзката с публиката, а не хонорарът след участие
Лекарите се пребориха за живота му и изписано от „Пирогов“
Супер лесно е да се снабдиш с наркотици
Обещаваме ви шоу, настроение, жив звук, душа, енергия и много купон, както досега, написа Стояна
Тя е обявена за международно издирване в категория "безследно изчезнало лице"
Съвсем наскоро по кината ще тръгне биографичната лента за живота на Доналд Тръмп
Високо напрежение зад кулисите на култовото шоу
Тя изчезна на 22 февруари, когато си тръгна от училище, оставяйки там мобилния си телефон
17-годишното момиче е в неизвестност от 22 февруари.
Все още не се знае за местонахождението на момичето
Родителите на момичето са били миналата седмица на среща с кмета и са признали, че намират вина в себе си
Всяка информация ще бъде детайлно проверявана
Работата по издирването на Ивана от утре ще продължи с различни оперативни способи
Вече 10 дни от момичето не са открити никакви следи
Проверка от експерти на Държавната агенция за закрила на детето
Още няма яснота кой е сменил профилната снимка на Ивана в социалните мрежи
Девойката често е била жертва на подигравки и психологичен тормоз в училището си
Полицията и отдел „Киберпрестъпност“ проверяват странни активности в профилите на Ивана