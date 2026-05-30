"Върху дъщеря ми е имало насилие": Бащата на Ивана разпространи снимки след трагедията

С бдение в Благоевград вчера почетоха паметта на загиналото трагично 16-годишно момиче в нощта на 24 май. Инициативата е на семейството и приятелите на десетокласничката.

Пред съдебната палата в града са се събрали много хора, които носят цветя и палят свещи. Бдението е мълчаливо, говори само бащата на загиналото момиче.

Все още не е ясно какво точно се е случило на трагичния купон.

Повод за общественото недоволство беше решението на Окръжния съд обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста. Бащата на Ивана разпространи снимки на дъщеря си след трагичния купон. Той твърди, че на тях се вижда, че върху нея е упражнено насилие. Предоставил е снимките на разследващите органи. Мъжът отиде и в прокуратурата, за да поиска обвинението да протестира решението на съда за освобождаването на 20-годишния Александър, обвинен в умишленото убийство на детето му, съобщава Bulgaria ON AIR.

"Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди и да бъде чиста, нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца", коментира той.

По негови думи каналите за наркотици в България са "брутални" - поръчват се през Telegram, плаща се през кеш терминали и има и открити чатове. Той твърди, че разполага с много информация и че тя е предадена на институциите. След срещата прокуратурата публикува официално съобщение и протестира решението на съда.

В него се посочва, че държавното обвинение счита, че на този етап от разследването на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия А. Г. към настъпилия тежък резултат. Отбелязва се още, че по делото интензивно продължават множество действия по разследване – разпити на свидетели и назначаване на нови експертизи с цел събиране на допълнителни доказателства.

Хронология на трагичната нощ

Трагичният купон се е състоял на 24 май през нощта. Младежите са се снабдили с големи количества наркотици, по-специално LCD, месец по-рано.

На партито са присъствали четирима души: загиналото момиче, 17-годишно момче, което също е било открито паднало от другия балкон на апартамента, обвиняемият Александър и още един 19-годишен бъдещ абитуриент. Той е бил в апартамента, след което си е тръгнал и се е върнал по-късно, когато момичето вече е било починало. По-късно е бил потърсен за коментар по телефона, но разговорът е бил кратък.

По информация на Bulgaria ON AIR същото момче е споделило, че не помни нищо от вечерта. Два дни след смъртта на съученичката си той е отишъл на абитуриентския си бал.

Мълчат и близките на обвиняемия. Опити за разговор със сестра му на улицата не дадоха резултат.

Хората от града са категорични, че ще продължат да търсят справедливост.

