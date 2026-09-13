Всичко за Справедливост

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Пеевски: Хората искат справедливост. ДПС-НОВО НАЧАЛО ще е гарантът, че държавата ще е силна и справедлива

Пеевски: Хората искат справедливост. ДПС-НОВО НАЧАЛО ще е гарантът, че държавата ще е силна и справедлива

Необходимо е скоростно възстановяване на държавата и институциите, разградени и компрометирани от самозабравили се магистрати, категоричен е лидерът

16 юли | 6:25
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Закъсняла справедливост

Закъсняла справедливост

Радован Караджич получи 40 години затвор. За жертвите това е един вид удовлетворение, но с тази присъда не свършва прочитът на миналото. Присъдата ср...

26 март | 7:45
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