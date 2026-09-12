"Върху дъщеря ми е имало насилие": Бащата на Ивана със снимки
Супер лесно е да се снабдиш с наркотици
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Супер лесно е да се снабдиш с наркотици
Братството на манастира кани вярващите да се включат в него
Очакват се към 5000 присъстващи. Папа Франциск ще покръсти осем души
На публични събития принц Хари винаги е с цивилни дрехи, откакто кралицата почина
44-годишният петричанин почина седмица, след като на 23 май беше жестоко пребит от двама млади мъже
Две напълно противоположни версии за причините, довели до жестокото убийство
57 са канадските граждани, загинали в катастрофата
Категорични са, че няма да регистрират дейността си по сегашните изисквания
На бдение снощи граждани поискаха най-тежкото наказание за Мартин Трифонов
С всенощно бдение в Църногорския манастир „Свети безсребреници Козма и Дамян" над брезнишкото село Гигинци ще бъде почетена паметта на св. Софроний С...
Българи и гърци пеят заедно на Божията майка Изнесоха с литийно шествие чудотворната икона "Портарница" На 8 септември Православната църква чества Р...
Семейството на Боби Кристина, която лежи в кома от по-миналата събота, пусна официално изявление по повод спекулациите, че днес ще бъдат изключени жив...
София. Пред френското посолство в София и днес ще има бдение в памет на жертвите от атентата в Париж. Посланик Ксавие дьо Кабан помоли всеки, който мо...
Бдение в памет на деца и младежи загинали при трагични инциденти се състоя в кърджалийския храм „Св.Георги Победоносец", където отец Петър Гарена отсл...
Стара Загора. С мълчаливо бдение на граждани тази сутрин пред съдебната палата ще стартира процесът срещу 44-годишния старозагорец Георги Сапунджиев,...
София. Десетки граждани се събраха пред Президентството с призив „Не на отчаянието". На същото място, пред фонтана на „Дондуков" 2, в понеделник се са...
Нещастен случай или самоубийство е смъртта на 21-годишния студент от Американския университет в Благоевград Борис Кодиков, ще трябва да изясни започна...
450 лв. минимална работна заплата и равно заплащане в ЕС гарантира соцлидерът
Ню Йорк. Стотици се събраха на бдение със свещи пред театъра на компанията "Лабиринт" в Ню Йорк, за да отдадат своята почит към паметта на Филип Сиймо...
Гренобъл. Фенове на звездата от „Формула 1" Михаел Шумахер организират мълчаливо бдение по повод рождения ден. На 3 януари той става на 45 години. От...