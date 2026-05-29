Шокираща тайна! Защо принцеса Даяна спряла да говори на Сара Фъргюсън

Приятелството между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се разпаднало след публикуването на автобиографията на бившата херцогиня на Йорк. Това твърди историкът и кралски биограф Андрю Лауни в ново видео на Daily Mail, публикувано на 28 май.

Покойната принцеса на Уелс и 66-годишната Сара Фъргюсън били четвърти братовчедки и приятелки още от детството. Те се омъжват за членове на британското кралско семейство само с няколко години разлика, а именно Даяна е човекът, който запознава Сара с тогавашния принц Андрю.

Според Лауни отношенията между двете кралски снахи се сринали след излизането на автобиографията на Фъргюсън „My Story“ през 1996 г.

„В нея тя пише, че е хванала брадавица, след като е носила обувките на лейди Даяна“, обяснява авторът.

Според него обаче истинската причина за разрива била много по-сериозна.

„В действителност Даяна била силно обезпокоена, че Сара Фъргюсън може да продава истории за нея. Тези отношения така и не бяха поправени, въпреки че Сара Фъргюсън се преструваше, че са“, твърди Лауни.

В клипа авторът на бестселъра от 2025 г. „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ разказва още, че Даяна често търсела Фърги, за да споделя разочарованията си от живота в кралското семейство.

„Всяка неделя Даяна ходеше при Сара Фъргюсън и двете се оплакваха от кралското семейство. И двете се чувстваха силно ограничени от рамките на монархията. В същото време Даяна смяташе, че Фърги е прекалено шумна и ексцентрична и по някакъв начин вреди на собствената ѝ репутация. Така започна постепенно да се дистанцира от нея“, казва Лауни.

Биографът отправя и друго любопитно твърдение. По думите му Даяна убедила Сара, че двете ще се разведат със съпрузите си по едно и също време, но впоследствие я оставила сама да премине през този процес.

„Тя позволи на Сара Фъргюсън първа да мине през това изпитание и наблюдаваше внимателно как кралското семейство ще се отнесе към нея. Така научи как самата тя да подходи към собствения си развод“, твърди авторът.

Сара Фъргюсън и принц Андрю се развеждат през 1992 г. след десет години брак, но запазват близки отношения и след раздялата. Дълги години двамата дори продължават да живеят под един покрив.

Даяна и тогавашният принц Чарлз сключват брак през 1981 г. в събитие, наречено „сватбата на века“. Те се разделят през 1992 г., а разводът им е финализиран през 1996 г. Само година по-късно, през 1997 г., принцесата загива трагично в автомобилна катастрофа в Париж на едва 36-годишна възраст.

