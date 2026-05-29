Огромно щастие за Юксел Кадриев

Звездата на Би Ти Ви Юксел Кадриев изглежда по-щастлив и влюбен от всякога до своята половинка Венцислава.

Според упорити слухове в светските среди красивата дизайнерка вече мечтае за следващата голяма стъпка във връзката им – семейство и дете.

Близки до двойката твърдят, че темата за общото им бъдеще все по-често присъства в разговорите им. Особено след последното им пътуване до Гърция, която от години е сред любимите дестинации на двамата. Този път обаче романтиката била съчетана и с по-сериозни планове.

Според мълвата Юксел и Венцислава оглеждали различни крайморски локации, тъй като вече обсъждали възможността да вдигнат сватба край морето – далеч от шума на големия град и любопитните погледи.

Въпреки значителната възрастова разлика между тях отношенията им стават все по-сериозни. Венцислава не криела пред близките си, че мечтае да стане майка, а хора от обкръжението на двойката са убедени, че двамата са готови за следващия етап от връзката си, пише "Блиц".

Макар и по принцип да пазят връзката си далеч от прожекторите, миналата седмица Юксел и Венцислава направиха рядко изключение. Двамата публикуваха обща снимка в социалните мрежи, с която показаха, че чувствата помежду им са по-силни от всякога.

Красавицата има успешна кариера като дизайнер и развива собствен бранд за луксозни корсети „Венее“, изработени от фина дубайска дантела. Моделите ѝ се радват на сериозен интерес и се продават основно чрез социалните мрежи.

Дали скоро ще чуем и сватбени камбани, засега остава само въпрос на време.

