Братът на Бачорски направи разтърсващи признания

Силни емоции и тежки лични признания белязаха последния епизод на „SOS Разтребители“. Историята на Атанас Бачорски – брат на водещия Даниел Бачорски, се превърна в центъра на мисията на екипа, който този път посети място с особено значение за него – терапевтичната общност в село Бакьовци, където той се лекува.

40-годишният Атанас откровено разказа за дългогодишната си битка със зависимости към алкохол и стимуланти – борба, която продължава и до днес.

След като преди години животът му поел в опасна посока, той потърсил помощ от братята си. Обединени от желанието да го спасят, те открили рехабилитационен център, където да получи професионална подкрепа.

„Аз съм Атанас Бачорски, на 40 години и за първи път попаднах в терапевтичната общност в село Бакьовци преди шест години. Преди това имах тежка злоупотреба с алкохол и стимуланти“, разказа той.

Атанас признава, че е знаел за проблема си, но тежък инцидент се оказал повратната точка в живота му.

„Изпитвах огромна вина, защото предната вечер бях извадил нож срещу Георги, преди да ме доведат тук“, споделя той.

В емоционалната си изповед братът на Бачорски за първи път говори открито и за друга дълбока лична тема.

„Имам проблем с гнева и ми е трудно да се справям с него. Има гняв, който е задържан с години. Това е свързано с моята хомосексуалност. Аз съм хомосексуален“, призна Атанас.

Той обясни, че му е било нужно много време, за да осъзнае себе си и да приеме собствената си идентичност.

Междувременно екипът на „SOS Разтребители“ се зае със задачата да преобрази рехабилитационния център само за 48 часа. Въпреки огромното количество работа, емоционалните истории на хората, живеещи там, мотивирали всички да се включат още по-силно в каузата.

Освен сълзи и тежки признания, атмосферата не била лишена и от добро настроение, а хуморът и желанието за ново начало съпътствали всяка стъпка от преобразяването.

