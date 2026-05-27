Шок в "На кафе"! Какво става с Гала

Неприятна изненада за зрителите на "На кафе" тази сутрин. Любимата им водеща Гала мистериозно изчезна от ефир, което веднага породи въпроси сред феновете.

Докато зрителите се чудеха каква е причината за отсъствието ѝ, Джуджи внесе обичайната доза настроение с характерното си чувство за хумор. Тя се пошегува с колегите си от панела, че е заключила Гала в гримьорната, а репликата предизвика смях в студиото. Забавният момент бързо привлече вниманието и на зрителите пред екраните, като мнозина коментираха случката и в социалните мрежи.

Въпреки липсата на титулярната водеща, доброто настроение не напусна ефира. Панелистите не пропуснаха да разведрят атмосферата още от самото начало на предаването и показаха, че чувството за хумор остава важна част от „На кафе“.

