Голяма рокада в "На кафе"! Позната красавица сяда до Гала
Юбилейният 25-ти сезон на предаването започна с изненада
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Юбилейният 25-ти сезон на предаването започна с изненада
Нова телевизия вече върти промо за новия сезон на "На кафе"
Актрисата обмисля и предложение за "Фермата"
Едно от най-обичаните лица на телевизията се впуска в ново предизвикателство
В последните години водещата традиционно си взема кратка лятна ваканция
Водещата отново не се появи на екран
Слуховете за промени в сутрешното шоу отново се засилиха
Говори се за рокади в предаването
В социалните мрежи вече се появиха редица въпроси
На нейно място се включи Джуджи
Двамата участват в "Оставам за малко"
На края се оказа, че всичко е реклама на хелоуинските партита на DJ Диан Соло и DJ Дончо
Тя даде пример с много кампании, които са спасявали живота на деца и в които хората се включват безрезервно
Какво става в "На кафе"
Водещата на "На кафе" отново отсъстваше от ефир
Никой не знае какво се случва в "На кафе"
Какво се случи в първия епизод на "На кафе"
Ето кой е той
Богата програма през есенния телевизионен сезон на NOVA
Водещата на "На кафе" е в лятна ваканция