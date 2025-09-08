Неочаквана промяна на старта на новия сезон на "На кафе".

Водещата Гала шокира колегите си в студото с новината за нов панелист.

Всички изгаряха от любопитство кой може да е той, докато Гала не извади телефона си и от него не прозвуча неговият глас.

"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист. Направете си кафето и сядайте с нас. Ще бъде много интересно и забавно... особено с най-усмихнатата водеща – Гала, която прави сутрините ни по-светли! А аз обещавам – няма да изпия цялото кафе сам... поне не още!", бяха първите му думи.

