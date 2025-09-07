Голяма новина за Бесте Сабри

Голяма промяна предстои за Бесте Сабри.

Красавицата е на път да напусне не само родния ефир и "Тази събота и неделя", където бе водеща, но и родната си България. Причината е лична.

Чаровната брюнетка е взела решение да заживее в САЩ, откъдето е и нейният приятел - и там двамата да свият семейно гнездо, пише "България днес".

Зад океана вече я очаква бъдещият ѝ съпруг Айкут Рамадан, добре познат като бивш зет на Христо Стоичков. От година той се е установил в Америка, а Сабри обмисля да последва любимия си и да започне нова страница в живота си.

Междувременно слуховете, че чаровната брюнетка очаква дете, се оказаха неверни. Източници на изданието категорично отхвърлят тази информация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com