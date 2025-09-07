Ромина Тасевска със съкровена изповед

Ромина Тасевска, бивш кадър на Гала от „На кафе“ и настояща водеща на "Съдебен спор", сподели със своите зрители какво още иска от живота. Оказа се, че многодетната майка мечтае отново да гушка собствено бебе. С това признание красавицата трогна публиката в ефир, докато държеше четиримесечната дъщеричка на ищцата в поредния епизод на шоуто.

"Направо ми се прщя да родя още едно дете", каза Ромина, усмихвайки се широко, докато си играеше с малката и дори ѝ показваше на коя камера да помаха.

Както се знае, „Мис България 2010“ и бившият футболист на „Левски" Дарко Тасевски са щастливи родители на трима наследници, за които всички казват, че се чудесно възпитани – за разлика от децата на други знаменитости.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com