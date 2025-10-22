Труден край на октомври! Съвети от Тамара Глоба към 4 зодии

В края на октомври 2025 г. мнозина ще се почувстват така, сякаш земята просто е изчезнала. Всичко се руши, плановете са осуетени, настроенията се колебаят - но това не е краят, това е изпитание. Тамара Глоба предупреждава: точно сега можете да обърнете хода на събитията и да достигнете ново ниво, ако знаете как да действате.

Овен: Напрежението нараства – но можете да го превърнете в сила

Овенът ще почувства, че обичайната му енергия е насочена в грешна посока. Всичко е дразнещо, сроковете наближават, колегите не разбират, а ръководството ги притиска. Чувства се сякаш целият свят е срещу вас. Но Глоба е уверен: този период не е враг, а треньор.

Съвет: Не се опитвайте да носите всичко сами. Понякога най-добрият начин да останете непоколебими е да се отдръпнете навреме.

Как да процедирате:

Не влизайте в спорове - използвайте мълчанието като оръжие

Определете приоритети: какво е важно сега и какво може да почака

Починете си: претоварването сега може да ви струва повече от пропуснатите срокове.

Запомнете: налягането превръща въглищата в диаманти. И само след няколко седмици ситуацията ще започне да се подобрява – ще излезете от кризата с обновени сили и ясен план.

Рак: Семейни бури, които ще прочистят въздуха

За Раците страстите у дома могат да достигнат своя връх. Възникват необясними спорове с близки и стари обиди изплуват отново, сякаш умишлено създадени, за да ви попречат да избягате.

Но не бързайте да отхвърляте това като бедствие – това е прочистване. Всичко, което се е натрупвало, трябва да излезе навън, за да можете най-накрая да си отдъхнете.

Какво да направите:

Не защитавайте правилното на всяка цена - опитайте се да слушате и разбирате

Предай се и ще се изненадаш колко бързо бурята ще утихне.

Запитайте се: „Какво наистина искам от тази връзка?“

В крайна сметка: тази буря ще ви даде шанс да пренастроите личния си живот. След 10 октомври нещата у дома ще се почувстват по-леки, а отношенията ще станат по-честни и топли.

Везни: Изгубени в баланса? Това не е провал, а нова отправна точка

Везните са свикнали с хармонията. Но сега всичко се обърква: работата е неудовлетворяваща, целите са неясни, а настроенията се колебаят. Появява се тревожно чувство: „Изгубен съм.“

И това е нормално. Вселената просто те подтиква да преоцениш нещата.

Какво ще помогне:

Опитайте медитация или водене на дневник – запишете тревогите си на хартия.

Говорете с някой, който слуша добре - понякога един разговор поставя всичко на мястото му.

Не вземайте решения, основани на емоции - дайте си 10 дни, за да анализирате спокойно ситуацията.

Резултат: До средата на октомври ще се появи яснота. Ще разберете кое е наистина важно и ще направите стъпка, която ще промени живота ви към по-добро.

Козирог: Финансите са нестабилни, но сега е моментът да достигнете ново ниво

Козирозите, които винаги пресмятат всичко, изведнъж забелязват: парите изтичат, плановете се разпадат и сметките не се получават. Може да се появи тревожност – „Къде сгреших?“

Но Глоба предупреждава: не се нахвърляйте върху първото решение, което ви се изпречи. В момента всякакви драстични стъпки – продажба, теглене на заеми, смяна на работа – могат да доведат до загуби.

Как да продължите:

Прегледайте бюджета си: елиминирайте ненужните разходи, отложете големи покупки

Анализирайте доходите си: има ли забравени източници, бонуси, дългове?

Използвайте това време, за да прегледате целите си - може би се движите в грешна посока.

Ключът е гъвкавостта и хладнокръвието. Нови възможности ще се появят още в последните дни на октомври и тези, които не се паникьосват, ще се възползват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com