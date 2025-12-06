Балерина е сред най-младите милиардери в света. Уникална история

Само на 29 години Луана Лопес Лара е обявена за най-младата милиардерка в света, изградила сама богатствотo си, разказва Forbes.

Тя е бивша професионална балерина, родена в Бразилия. Завършва Масачузетския технологичен институт (MIT), а по-късно става съосновател на компанията за прогнози Kalshi - заедно с Тарек Мансур, предава бТВ.

След скорошен кръг на финансиране от милиарди долари, Kalshi вече се оценява на единадесет милиарда щатски долара. Всеки от двамата основатели държи приблизително дванадесет процента от компанията. Това означава, че младата милиардерка печели повече от суперзвездата Тейлър Суифт.

Родената в Бразилия предприемачка преживява най-трудните си години не като основател на стартъп, а като амбициозна балерина в строгото училище на Болшой театър в Бразилия.

„Това бяха най-интензивните години в живота ми“, споделя Лопес Лара пред списание Forbes.

Учителите държали запалени цигари под краката ѝ, за да изпитат издръжливостта ѝ, а съперничките ѝ поставяли парчета стъкло в пуантите ѝ.

В същото време тя се отличавала с академични постижения - спечелила златно отличие на Бразилската олимпиада по астрономия и бронз на Математическа олимпиада в Санта Катарина.

След като завършила Лопес Лара започва да танцува професионално в Австрия в продължение на девет месеца – преди да реши да учи в Масачузетския технологичен институт и да стане „следващият Стив Джобс“ - както се изразява тя още като тийнейджърка.

В Масачузетския технологичен институт тя се запознава с Тарек Мансур, също студент по компютърни науки, който идва от разкъсвания от конфликти Ливан.

Той си спомня как Липес Лара винаги сядала на първия ред на лекциите.

„Седях до нея, за да се уча от нея“, казва Мансур пред Forbes. По време на съвместния им стаж във Five Rings Capital в Ню Йорк се появява идеята им за платформа, където хората да могат да търгуват директно с резултатите от бъдещи събития.

„Видяхме, че повечето сделки се случват, защото хората имат поглед върху бъдещето“, казва Лопес Лара пред Forbes.

Двамата млади основатели се изправят пред почти непреодолимо предизвикателство още в началото: пазарът за правни прогнози изисква федерално одобрение.

„В продължение на две години нямахме продукт. Ако не бяхме получили одобрение, компанията щеше да е безполезна“, спомня си Лопес Лара.

След месеци на откази, бившият служител на Комисията по търговия със стокови фючърси (CFTC) Джеф Бандман най-накрая се съгласява да им помогне. През 2020 г. Kalshi получава одобрение от CFTC, а през 2022 г. влиза в класацията „Forbes 30 под 30“.

Компанията печели съдебно дело преди президентските избори в САЩ през 2024 г. и става първата, която предлага законни договори за избори.

„Наистина искахме да направим всичко по правилния начин, защото нашата визия беше да изградим най-голямата финансова борса в света“, казва Лопес Лара. „Да го направим законно беше нещо, за което не можехме да направим компромис“.

Потребителите са вложили над 500 милиона долара и правилно са прогнозирали, че президентът Доналд Тръмп ще победи вицепрезидента Камила Харис на изборите.

„Това всъщност е най-добрият механизъм за разбиране на истината за това кой наистина ще спечели“, казва Мансур в интервю преди изборите. „Оставяме пазара да говори вместо анализаторите, анкетьорите, политиците и хората с предразсъдъци или конфликт на интереси", споделя Лопес Лара.

Kalshi се определя като „най-голямата глобална компания за предсказуеми пазари“.

В разгара на предизборната кампания в САЩ, над 500 милиона долара са заложени чрез Kalshi – и потребителите правилно предсказват победата на Доналд Тръмп .

Обемът на търговията е нараснал с повече от 1000% от миналата година. Седмичната търговия вече надхвърля един милиард долара. Партньорствата с Robinhood, Webull, NHL, StockX и Google Finance следват едно след друго.

Но успехът предизвиква и критики: Над 90% от обема идва от спортни пазари, а няколко щата в САЩ твърдят, че това всъщност са хазартни игри и трябва да бъдат регулирани от държавата.

Въпреки това експерти в индустрията смятат, че Kalshi едва сега започва.

