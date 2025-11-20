Милиардери разкриха тъмната страна на това да си на върха

Повечето хора мечтаят да бъдат богати. Много биха искали да управляват голяма бизнес империя и да имат хиляди подчинени, създавайки нови продукти или технологии. Те обаче често подценяват тъмната страна на такъв живот, пише списание „Форчън“.

Изданието отбелязва, че

повечето бизнес лидери страдат от тежка самота.

Според проучвания от 40% до 70% от висшите мениджъри често обмислят да напуснат настоящата си работа поради постоянна умора и самота.

Сет Берковиц, основател и изпълнителен директор на гиганта в производството на сладкарски изделия Insomnia Cookies, предупреждава младите предприемачи, че

големият бизнес не е за всеки.

„Може да бъде самотен; това е самотен живот. Истина е“, признава Берковиц.

Съоснователят и главен изпълнителен директор на Airbnb Брайън Чески също се оплаква от самотата.

„Когато станах главен изпълнителен директор, започнах да ръководя от фронтовата линия, от върха на планината, но

колкото по-високо се изкачваш, толкова по-малко хора има до теб.

Никой никога не ми е казвал колко самотен ще бъда и не бях подготвен за това“, призна той веднъж в интервю.

Както обясни бившият изпълнителен директор на PepsiCo Индра Нуйи,

наличието на семейство всъщност не помага много в борбата със самотата,

тъй като дори с членове на семейството е невъзможно да се говори открито за работа.

„Не можеш да говориш със съпруга си през цялото време. Не можеш да говориш с приятелите си, защото това е поверителна фирмена информация. Не можеш да говориш с борда на директорите си, защото те са твой началник.

Не можеш да говориш с хората, които работят за теб, защото те работят за теб“,

каза Нуйи.

„Форчън“ цитира подобни изявления на главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, който нарича работата си „самотна“, въпреки че уверява, че „не търси никакво съчувствие“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com