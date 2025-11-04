Отиде си най-богатият човек във Великобритания

Най-богатият човек във Великобритания, предприемачът Гопи Хиндуджа, почина след дълго боледуване, пише The Economic Times. Той е на 85 години.

Общото състояние на семейство Хиндуджа, което е от индийски произход, се оценява на 35,3 милиарда паунда.

Семейството притежава Hinduja Group, конгломерат, който инвестира в различни сектори на икономиката, включително банково дело, производство на петрол, автомобилостроене, недвижими имоти и развлечения.

Гопи Хиндуджа се присъединява към семейния бизнес през 1959 г. и участва активно в превръщането му в голяма международна корпорация.

Компанията първоначално е основана в Индия в началото на 20-ти век, а основният й задграничен офис е бил в Техеран. Предприемачът, заедно с по-големия си брат Шри Хиндуджа, се преместват в Лондон през 80-те години на миналия век, откъдето управляват дейността на цялата група компании.

