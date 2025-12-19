Задава се най-дългото слънчево затъмнение на века

Светът се готви за уникално небесно събитие - най-дългото пълно слънчево затъмнение през последните 100 години, което ще се случи на 2 август 2027 г. За рекордните 6 минути и 23 секунди денят ще премине в нощ, а лунната сянка ще закрие региони на Европа, Северна Африка и Близкия изток, съобщава „Дейли галакси“.

Къде ще се вижда затъмнението?

Според НАСА пълният етап ще започне в Мароко и Южна Испания, след което ще премине през Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да се насочи към Близкия изток.

Най-дългият период на тъмнина ще се наблюдава в Египет, особено в историческите градове Луксор и Асуан, където пълната фаза ще продължи повече от шест минути.

Слънцето ще изчезне напълно, температурата ще спадне рязко и звездите ще станат видими на небето - уникално зрелище, което съвременните астрономи наричат ​​„видимата анатомия на слънцето“.

Защо това затъмнение е толкова специално?

Продължителността на пълното затъмнение зависи от позициите на Земята, Луната и Слънцето. През 2027 г. небесното подреждане ще бъде най-благоприятно, което ще направи затъмнението най-дългото от един век. Подобен спектакъл няма да се повтори до 2045 г.

Слънчевите затъмнения са считани за значими събития през цялата история:

В Китай те са били тълкувани като предупреждение от небето;

в Месопотамия - като символ на загубата на божествена подкрепа от страна на царя;

в Египет затъмненията са били възприемани като проява на силата на боговете.

Затъмнението през 2027 г., което ще премине над древните храмове на Луксор, ще се превърне в още по-мощен културен символ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com