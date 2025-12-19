Огромна радост за Камелия Тодорова

Джаз примата Камелия Тодорова ще има много вълнуващ край на годината, защото наскоро посрещна третото си внуче. Дъщеря ѝ Рейчъл Роу, която продължава семейната музикална линия на сцената, роди момченце и така в дома на певицата най-после има и "мъжко присъствие".

"Най-после имаме мъж в семейството", сподели щастливата баба пред "Телеграф". Името на новородения наследник е Леон, а гордият татко е дългогодишният партньор на Рейчъл – музикантът и продуцент Страхил Велчев, по-известен като DJ KiNK.

Камелия разказа, че великата новина я е застигнала по време на репетиция за концерт. „Още не съм го видяла, че имах концерт снощи. Другата баба и каката са отишли да го видят. Аз ще мина тази вечер, че през деня имам задачи, а утре ги изпишат“, сподели певицата.

Раждането е преминало нормално и без усложнения, а цялото семейство очаква с нетърпение първите празнични дни с новия член.

Това е второ дете за Рейчъл, която вече е майка на Изабела. Джаз дивата също е баба и на малката Ида – дъщеря на другата ѝ близначка Мириам-Ребека, която живее и работи в Германия.

Певицата признава и още нещо доста любопитно: внучките ѝ я наричат "бабхен" – нейна модерна версия на традиционното обръщение.

