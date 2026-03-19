Кевин Спейси отърва кожата! Споразумението

Носителят на "Оскар" Кевин Спейси е постигнал извънсъдебно споразумение с трима души, завели граждански искове срещу него във Висшия съд в Лондон за предполагаеми сексуални посегателства, случили се в периода 2000-2013 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Двама от ищците са свидетелствали по време на наказателния процес срещу Спейси през 2023 г. в Лондон, когато актьорът, сега на 66 години, беше оправдан по всички обвинения.

Съдебно решение от 13 март потвърждава, че делата са прекратени след постигнатото извънсъдебно споразумение, което означава, че насроченият за октомври процес няма да се състои.

Спейси последователно отричаше обвиненията, като твърдеше, че описаните инциденти или не са се случили, или са били по взаимно съгласие. Неговите адвокати засега не са отговорили на запитването за коментар, а представител на ищците също е отказал да коментира решението.

Актьорът, отличен с "Оскар" за лентите "Американски прелести" и "Обичайните заподозрени", беше отстранен от сериала "Къща от карти" и филма "Всичките пари на света" след първите обвинения, отправени срещу него през 2017 г., припомня Ройтерс.

През 2022 г. гражданско дело срещу него в САЩ беше прекратено от съда, а година по-късно той беше изправен пред съд в Лондон по обвинения от четирима мъже във Великобритания и отново беше оправдан по всички девет обвинения.

