Чии гласове ще помогнат на Дара да победи

Дара отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga.

Тя ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май, а номерът за гласуване за нея е №1.

Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави, съобщава Булфото.

Още в в първите дни след излизането си "Bangaranga" се сдоби с милиони гледания. Социалните мрежи бяха залети с коментари и публикации, които продължават и днес. Важно е обаче песента да събере възможно най-много гласове в реално време на полуфинала на 14 май. По регламент те трябва да дойдат от страни извън България. Затова е нужна подкрепата на сънародниците ни зад граница, посочва БНТ.

Дара: "Като човек, който вече се е срещал с много българи в чужбина, знам каква любов и енергия има в тях. Това са ми едни от най-хубавите срещи за 10-годишна кариера. Това е момента, в който вие също може да бъдете част от нашата победа."

Като член на EВU Българската национална телевизия е официалният участник в песенния конкурс, а Дара е избраният изпълнител, който ще представя България. Обществената медия се грижи за максималното разпространяване и популяризиране на песента сред останалите обществени телевизии и организирането на фен-срещи на Дара с българи зад граница. Обществената медия е връзката между артиста и публиката, дори тя е да е на хиляди километри от родината.

