Ерос Рамацоти пее Бангаранга, Ивет Лалова го аплодира

Снимка: Ивет Лалова в селфи с Мариела Нейкова, съпругата на Цецо Елвиса, който също аплодира на музиката на колегата си

Ерос Рамацоти се закачи с българската публика и изпя "Бангаранга".

Италианският сопарно рокендрол магьосник, както винаги препълни залата, Арената в София, и понесе българските си почитатели във висини, където душата им летеше. Певецът, известен със своето смирение и вежливост към всеки, запя българската песен за "Евровизия" и като почит, и като заигравка. Очаква се Дара да спечели огромни овации за парчето на конкурса.

Ерос Рамацоти слизаше между публиката през цялото време на концерта си, снимаше се с хората и създаваше страхотно и непринудено настроение сред феновете си, разказаха присъствали.

Рамацоти обра заслужени бурни овации в края на шоуто, като това е пето поред негово гостуване в България. Концертът е част от световното му турне "Una Storia Importante".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com