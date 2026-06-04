Българска банда подгрява шоуто на Fun Lovin' Criminals в София

Българската група ще подгрее шоуто на Fun Lovin' Criminals, на 20 юни в София, информират организаторите от Fest Team.

JamBure е акустичен квинтет от улични музиканти, който озвучава софийските улици вече повече от 8 години. Музиката им е микс от авторски песни и популярни хитове, пречупени през призмата на реге звучене и нестандартна комбинация от акустични инструменти - укулеле, кахон, мелодика, бас. Целта на групата е да превърне улиците и площадите на града в едно по-цветно място, на което хората да се забавляват, пише БТА.

Jambure започва като проект за забавление от трима съквартиранти - Евгений (вокал), Димитър Митата (бас) и Иван (укулеле), които живеят в центъра на София. Тримата решават, че могат да пренесат дългите джем сесии от квартирата на улицата точно пред тях. Освен че успяват да предизвикват голям интерес у преминаващите любители на музиката, привличат към състава си и още музиканти. Така към групата се присъединяват и Тодор Туту (кахон) и Румен Румбата (мелодика).

Уникалният подбор на инструменти и акустичното звучене отварят вратите към различни необичайни събития и последват концерти на разнообразни сцени - от хижа, през двор на църква, до сватби, балове и протести, коментират от Fest Team.

През 2021 г. групата издава най-големия си хит „СНК” - ода за Софийските паркове и небрежното пиене на бирички на пейка през лятото, която и до ден-днешен може да се чуе от колонките на тинейджърите в градинката пред Народния театър.

Впоследствие, Туту напуска групата и на негово място се включва Юрий на кахона. За известен период от две години към групата се присъединява и Ивайло Маклията (китара). След като издават още няколко песни, през 2025 г. JamBure започва да добива популярност и в социалните медии с видеата си на акустични и улични изпълнения както на авторските си песни, така и на кавър версии на популярни шлагери. А през цялото време всички разходи на групата се покриват от спонсорството на доброжелателните минувачи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com