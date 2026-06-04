Общество

Нещо страшно идва над България! Топ синоптик бие аларма

Кога ще дойде истинското лято?

Нещо страшно идва над България! Топ синоптик бие аларма
04 юни 26 | 10:33
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Мира Иванова

Летните бури с поройни дъждове и гръмотевици няма да спрат. Напротив - усилват се. Алармата удари топ синоптикът Петър Янков.

Валежите днес ще бъдат по-интензивни над централните части от страната. Има условия за градушки в южните част. Там валежите ще бъдат около 30 литра на кв. м., каза експертът за Bulgaria ON AIR.

В Горнотракийската низина се очакват силни гръмотевични бури, отбеляза синоптикът.

Събота и неделя ще вали главно в западната половина от страната, прогнозира Янков и отбеляза, че времето по Черноморието ще бъде приятно и без валежи.

По планините температурите няма да са високи, следобед ще валят дъждове.

През уикенда София ще бъде най-хладната балканска столица с температури около 27-28 градуса.

Валежи у нас ще има и през следващата седмица. Гръмотевични бури се очакват в понеделник, предупреди Янков.

"В първите 3 дни от седмицата валежите ще бъдат главно в западните част от страната. В края на седмицата ще има повече слънчеви часове и по-малко валежи. Температурите ще достигат 24-30 градуса - те са характерни за юни", поясни той.

Синоптикът добави, че през следващите дни повече ще вали в западните и северните части от страната.

"На 21 юни настъпва астрономическото лято. След 11-12 юни се очаква по-стабилно време в дългосрочен план. На 15-16 юни може да се очаква настъпването на метеорологичното лято", прогнозира още Янков.

Според него не можем да се избавим от наводненията, но трябва да вземем превантивни мерки, които ще намалят чувствително тяхното влияние.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
JJIvanov ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ДОБИВ НА ЛИТИЙ .ЛИТИЕВИТЕ МИНЕРАЛНИ ОХРАНЯВАТ БИОГЕОСФЕРАТА .
преди 19 часа

ИВАНОВ каза: 04.06.2026 в 19:01 . ДЯДО КОЛЕДА JJIvanov 03/06/2026 at 4:42 am ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ДОБИВ НА ЛИТИЙ. ЛИТИЕВИТЕ МИНЕРАЛИ ОХРАНЯВАТ БИО ГЕОСФЕрАТА. УНИЩОЖАВАНЕТО ИМ ВОДИ ДО жестоки военни конфликти и масови убииства и разрушения. ВСИЧКИ СМАРТФОНИ ,СМАРТ Часовници, Смарт гривни,ТАБЛЕТИ,ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, АВТОНОМНИ АВТОМОБИЛи,НОВИ АВТОМОБИЛИ СЕ СЛЕдят като БОМБИ С ДИСТАНЦИОННО. ДИВЕРСИОННО ТЕРОРИСТИЧНИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВА ЛИКВИДАЦИЯ !! https://paragraf.bg/apalachite-kriyat-litij-za-500-mlrd-smartfona-i-130-mln-elektromobila/

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