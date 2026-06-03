Потапяме се в необикновения свят на Е.Т.А. Хофман

На 5 юни от 19:00 ч. в Камерна зала „България“ публиката ще има възможност да се потопи в необикновения свят на Е.Т.А. Хофман – писател, композитор, музикален критик и една от най-ярките фигури на германския романтизъм.

Със специален концерт пианистът Симеон Гошев ще отбележи 250-годишнината от рождението на Ернст Теодор Амадеус Хофман – творец, чието влияние върху европейската култура далеч надхвърля границите на литературата. Макар днес името му да се свързва преди всичко с неговите фантастични разкази, Хофман е и активен композитор, диригент, музикален критик и една от ключовите личности, формирали естетиката на романтизма през XIX век.

Малко известен факт е, че именно неговите произведения и персонажи вдъхновяват създаването на някои от най-обичаните музикални шедьоври в историята. Сред тях са балетът „Лешникотрошачката“ на Пьотър Илич Чайковски, операта „Хофманови разкази“ на Жак Офенбах, както и редица произведения на Рихард Вагнер, включително „Танхойзер“ и „Майстерзингерите от Нюрнберг“. Неслучайно Хофман е считан за една от най-влиятелните фигури в пресечната точка между литературата и музиката.

Особено силна е връзката му с Роберт Шуман – композиторът, върху когото творчеството на Хофман оказва най-пряко и дълбоко въздействие. В музиката на Шуман оживяват характерите, фантазията и романтичният дух на немския писател. Именно тази духовна близост ще бъде във фокуса на концерта, в който Симеон Гошев ще представи два от най-значимите клавирни цикли на Шуман – произведения, в които влиянието на Хофман е осезаемо и ярко изразено.

Акцент в програмата ще бъдат и рядко изпълнявани клавирни творби на самия Е.Т.А. Хофман. Българската публика рядко има възможност да се срещне с неговото музикално наследство, което превръща концерта в истинско културно събитие и своеобразно музикално откритие. Освен писател, Хофман е оставил след себе си и значително количество музикални текстове, рецензии и критически статии. Неговите анализи на Петата симфония на Бетовен, както и на увертюрите „Кориолан“ и „Егмонт“, се считат за едни от най-проникновените музикални коментари на своето време.

В ролята на водач през този богат художествен свят влиза пианистът Симеон Гошев – един от най-успешните млади български музиканти на международната сцена. Установен във Виена, той изгражда своята кариера чрез оригинални концептуални програми, задълбочени музикални изследвания и ярък интерпретаторски стил. Неговите концерти се отличават с интелектуална дълбочина, артистична смелост и умение да превръщат всяка програма в цялостен художествен разказ.

През сезон 2025/2026 Симеон Гошев изнася рецитали в едни от най-престижните музикални центрове в Европа, сред които Музикферайн и Концертхаус във Виена, както и фестивали в Будапеща, Варшава, Хайнфелд, Варна и други градове. След две успешни концертни турнета в Китай, където си партнира с водещи оркестри и музиканти в Пекин, Шанхай и Шенжен, той се завръща пред българската публика със специална програма, посветена на един от най-загадъчните творци на европейския романтизъм.

От 2021 година Симеон Гошев е официален артист на легендарната австрийска марка Bösendorfer – символ на пианистичното съвършенство и една от най-престижните марки концертни рояли в света. Именно звукът на този изключителен инструмент ще допринесе за атмосферата на вечерта, в която литература, музика и романтична фантазия ще се срещнат в едно незабравимо художествено преживяване.

Концертът на 5 юни в Камерна зала „България“ обещава не само среща с музиката на Роберт Шуман и Е.Т.А. Хофман, но и пътуване към епохата на романтизма – свят на въображение, поезия, мистерия и неподражаема красота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com