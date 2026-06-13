Оперни звезди и вокални шедьоври в зала "България"
Вокалното изкуство е сред акцентите на 57-ото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“
Следете всички новини, анализи и коментари за Зала "българия". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вокалното изкуство е сред акцентите на 57-ото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“
Със специален концерт пианистът Симеон Гошев ще отбележи 250-годишнината от рождението на Ернст Теодор Амадеус Хофман
Спектакълът е на Вера Шандел и Ангел Заберски, гости са Мими Николова и Александра
Музикален празник на 27 януари от 19.00 ч. зала "България"
На 11 ноември от 19:00 ч. в зала „България“
Василий Петренко представя концертно изпълнение на шедьовъра „Лешникотрошачката“
Легендарната органистка обира овации в зала „България“
Гениалният пианист излиза на 26 януари със Софийската филхармония
Виртуозът ще изпълни концерт на Ерих Корнголд на 10 май в зала "България" Филип Квинт, едно име, което изпълва докрай концертните зали по света, при...
Легендарният цигулар открива утре вечер 16-ото издание на Европейския музикален фестивал Легендарният Шломо Минц ще открие 16-ото издание на "Европей...
Проектът е на Quarto Quartet с гост пианист - Христо Казаков За първи в България на 2 април от 19.00ч, в голямата концертна зала "България" ще прозву...
На 28 март в зала "България" някои от най-знаковите фолклорни композиции ще прозвучат по нов начин. В концерта "Песенни реликви" на Софийската филхарм...