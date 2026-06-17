Магията на френския шансон оживява в зала "България"

Петък вечер на 19 юни от 19:00 часа в Камерна зала „България“ Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ кани публиката на едно от най-изящните и поетични събития в своята програма – концерта „Après un rêve (След съня) – Уви, пробуждането пак е неизбежно…“.

Вечерта е посветена на красотата на френската музикална традиция – свят на фина чувствителност, романтика, носталгия и артистична елегантност. Подбраната програма ще отведе слушателите в атмосферата на парижките салони и концертни сцени, където музиката разказва истории за любовта, мечтите и спомените.

Главен герой на концерта е сопраното Мария Павлова – една от ярките представителки на младото поколение български оперни изпълнители. Завършила Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класа на проф. д-р Велизара Караянкова, тя е солист на Държавна опера – Варна, а от сезон 2024/2025 е част от солистичния състав на Софийската опера и балет. Нейният богат сценичен опит и изразителен артистизъм я превръщат в едно от обещаващите имена на българската оперна сцена.

Обичаните музиканти на сцената са Трио Владигерови – Екатерина, Александър и Константин Владигерови, представители на прочутата музикална фамилия Владигерови. Възпитаници на музикалните академии в София и Виена, те повече от две десетилетия развиват успешна международна кариера и се утвърждават като едни от най-оригиналните български ансамбли, съчетаващи класика, джаз, балкански фолклор и импровизация. Техният неподражаем стил и сценична енергия превръщат всеки концерт в уникално преживяване.

В програмата ще прозвучат произведения на Габриел Форе, Клод Дебюси, Франсис Пуленк, Ерик Сати, Дариус Мийо, Жермен Тайефер, Жозеф Козма, Мишел Льогран, Шарл Азнавур, Ришар Галиано и Марио Станчев. Музикалният подбор проследява развитието на френската песен и шансон – от изтънчената художествена песен до популярната музика на ХХ век.

„Après un rêve“ е повече от концерт – това е музикално пътешествие в света на френската душевност, където границите между класика, поезия и шансон се размиват, а всяка мелодия оставя след себе си усещането за красив сън, от който не ни се иска да се събудим.

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