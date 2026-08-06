В Петрич с уникален жест към паметта на Ванга

Изложба, посветена на Света Богородица, беше открита в къща музей „Ванга“ в Петрич. Експозицията включва 18 икони, три дърворезби и пет гоблена, които са били дарени приживе на пророчицата от хора като израз на благодарност, вяра и признателност.

Тази година изложбата е посветена не само на един от най-големите християнски празници – Успение Богородично, но и на 30-годишнината от кончината на Ванга.

„Това е временна експозиционна зала, затова и изложбата е с временен характер. Разполагаме и с други икони на Света Богородица, които са част от постоянната експозиция в къща музей „Ванга“. През годината периодично подреждаме в новата зала и експозиции с икони на Света Петка и Исус Христос“, разказа Магдалена Шимова.

Новата експозиция дава възможност на посетителите да се докоснат до част от духовното наследство, свързано с Ванга, и до даровете, които тя е получавала от хора, търсещи подкрепа и утеха.