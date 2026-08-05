Глен Хюз спира с концертите: Легендата на Deep Purple със сърдечна операция

Легендарният британски рок музикант Глен Хюз обяви, че прекратява концертната си дейност, след като лекарите са установили, че се нуждае от нова сърдечна операция.

Новината беше съобщена в официално изявление, публикувано на сайта на музиканта, който на 21 август ще навърши 75 години.

„През изминалата година имах някои здравословни проблеми. Резултатите от многобройните ядрено-магнитни резонанси, компютърни томографии и ехокардиограма показаха на медицинския ми екип, че се нуждая от още една сърдечна операция. Наистина нямам друга възможност или избор, тъй като здравето ми е основен приоритет“, написа Хюз.

Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините.

„Благодарен съм, че бях избран да изживея живот, белязан от дара на музиката. Благодаря ви, че вървяхте редом с мен“, добавя той.

Глен Хюз е сред най-разпознаваемите имена в световната рок музика. През годините е бил вокалист и басист на Deep Purple, Trapeze, Black Sabbath, Black Country Communion и The Dead Daisies, а през 2016 г. беше приет в Залата на славата на рокендрола като член на Deep Purple.

Още през януари тази година той отмени планираното си шестседмично турне в САЩ, като тогава съобщи единствено, че има „лек здравословен проблем“, който изисква внимание.

Последният концерт на Хюз се състоя на 30 май 2026 г. в театър „Аркада“ в Сейнт Чарлз, щата Илинойс, където се събра за специално еднократно участие с бившите си колеги от The Dead Daisies под името The Purple Daisies.

Последната среща на рок легендата с българската публика беше през февруари 2025 г., когато участва в спектакъла „Гласовете на рока със симфоничен оркестър“ в зала 1 на НДК. Тогава той развълнува феновете с думите: „Вие откраднахте сърцето ми.“