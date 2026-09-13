Глен Хюз спира с концертите: Легендата на Deep Purple със сърдечна операция
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Следете всички новини, анализи и коментари за Сърдечна Операция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Легендата на Бразилия успокои феновете: „Не съм получил инфаркт“
Неврие събрала 16-те бона, за да излекува болно сърце