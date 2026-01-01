Роберто Карлос проговори от болницата след сърдечна операция

Бившият бразилски национал Роберто Карлос предизвика вълна от тревога сред феновете си, след като се появи негова снимка от болница. Легендарният ляв бек обаче бързо успокои почитателите си, като заяви, че се възстановява добре след претърпяна сърдечна операция.

„Не съм претърпял инфаркт. Възстановявам се добре и очаквам скоро да се върна към професионалните и личните си ангажименти“, написа 52-годишният бивш футболист в социалните мрежи. По-рано испански медии съобщиха, че Карлос е бил опериран в Бразилия, което породи спекулации за състоянието му.

От болница „Вила Нова Стар“ в Сао Пауло уточниха, че в понеделник на Роберто Карлос е била открита сърдечна обструкция и лекарите са препоръчали незабавна коронарна ангиопластика – минимално инвазивна процедура за разширяване на запушени или стеснени артерии. Интервенцията е била извършена в същия ден и е преминала успешно.

Самият Карлос подчерта, че става дума за превантивна медицинска процедура, планирана предварително с медицинския му екип. „Процедурата беше успешна и се чувствам добре“, допълни той. От лечебното заведение съобщиха, че пациентът е в стабилно състояние и остава под наблюдение в интензивно отделение според медицинските протоколи.

Роберто Карлос, който в момента е посланик на Реал Мадрид, е световен шампион с Бразилия и трикратен носител на Шампионската лига. Той има 125 мача с националния отбор и прекара 11 години в испанския гранд, превръщайки се в една от най-емблематичните фигури в историята на световния футбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com