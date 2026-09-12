Глен Хюз спира с концертите: Легендата на Deep Purple със сърдечна операция
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Следете всички новини, анализи и коментари за Deep Purple. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Великият Йън Гилън чества юбилей
В София и Пловдив ще има голяма радост за рокаджиите-
Над 10 000 в "Арена Армеец" пяха заедно с легендарната група
Легендите забиват на 7 декември в Арената
Легендарният Иън Гилън ще пее хитове на "Дийп Пърпъл" с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония на 4 ноември в зала 1 на НДК. Великият музикант щ...
На 4 ноември в зала 1 на НДК легендарният Иън Гилън ще пее хитове на Deep Purple с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония. Специален гост ще са...
Джаз фестивалът в Монтрьо тази година навършва половин век и събира по този повод съзвездие от легенди. Ван Морисън, Хърби Хенкок, Пати Смит и редица...
Легендите от Deep Purple са представили две нови песни по време на концерта в в „Атлас Арена" в полския град Лодз в неделя, съобщи Deep-Purple.it. Пъ...
Легендите от Whitesnake пуснаха своята версия на песента "Burn". Парчето е част от предстоящия трибютен "The Purple Album". Дейвид Ковърдел вече разк...
Рок иконите от Whitesnake се завръщат на музикалната сцена с 12-ия си студиен албум, който трябва да излезе през пролетта. От бандата вчера съобщиха,...
Барабанът на "Дийп пърпъл" с автографи на звездите бе продаден у нас за 1400 лева
Алгарве. Легендарната група Deep Purple работи по нов албум. Новината от Португалия съобщи вокалистът на бандата Йън Гилън. „Цялата банда е тук. Имам...
Благоевград. Стотици благоевградчани изживяха незабравими мигове с песните на Deep Purple. Разтърсващите парчета на легендарната британска банда от 70...
Банско. Община Банско ще подари на своите граждани и гости концерт на най-популярната трибют група на световноизвестните DEEP PURPLE – PURPENDICULAR....
"Deep Purple" ще се снимат в израелския телевизионен сериал "Атлантик", където ще играят самите себе си. Филмът разказва за рок-група от Ерусалим. ...
Каварна. Вчерашният ден отбеляза края на тазгодишния Kavarna Rock 2013. Фестивалът продължи два дни, като успя да събере хиляди фенове и да представи...
София. Късметлиите, които ще гледат концерта на "Дийп Пърпъл" в Пловдив на 3 юни са: Весела Иванова от Пловдив, Кирил Маврев от Петрич, Красимир Петри...
Десетима читатели на "Стандарт" имат шанса да видят Deep Purple на живо на 3 юни в Пловдив! Те ще получат билети за двама за концерта, ако отговорят...
Добрич. На 1 юни музикантите от Deep Purple ще изпробват прелестите на голф игрището „Тракийски скали" край Каварна, в чийто апартаментен комплекс ще...