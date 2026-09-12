Всичко за Deep Purple

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Иън Гилън в цифри

Иън Гилън в цифри

Легендарният Иън Гилън ще пее хитове на "Дийп Пърпъл" с групата на Дон Еъри и Софийската филхармония на 4 ноември в зала 1 на НДК. Великият музикант щ...

24 април | 20:35
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Deep Purple работят по нов албум

Deep Purple работят по нов албум

Алгарве. Легендарната група Deep Purple работи по нов албум. Новината от Португалия съобщи вокалистът на бандата Йън Гилън. „Цялата банда е тук. Имам...

10 юни | 10:39
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Deep Purple разтърсиха Kavarna Rock

Deep Purple разтърсиха Kavarna Rock

Каварна. Вчерашният ден отбеляза края на тазгодишния Kavarna Rock 2013. Фестивалът продължи два дни, като успя да събере хиляди фенове и да представи...

03 юни | 12:14
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