Легенди на Deep Purple и Rainbow пристигат у нас

Те са спасението на рок музиката в днешните дни. Неостаряващи гиганти на рока. Пълни с енергия и жадуващи за нови срещи с феновете. Оставили във времето гениални албуми, които са истинска история на хардрока. Дон Еъри и Йън Пейс - едни от големите ни любимци десетилетия наред.

Виртуозът на органа Дон Еъри

В разгара на лятото – рок титанът Дон Еъри (Don Airey) ще нагорещи емоциите до крайност в Летния театър на Пловдив – 29 август 2023. Клавиристът на Deep Purple представя за първи път у нас проекта си Allstars Night - концентриращ енергията на култови парчета на: DEEP PURPLE, RAINBOW, WHITESNAKE, BLACK SABBATH, GARY MOORE и още легендарни рок групи и изпълнители, с които е свързана музикалната му кариера.

Ударната доза рокендрол ще бъде като никоя друга досега, заради шеметните импровизации на клавишните, с които Дон Еъри бележи всяко парче, превърнало се в култ за феновете.

Дон Еъри (Don Airey) е записал името си в рок историята като участник в знакови албуми на плеяда рок легенди като: Black Sabbath „Never Say Die“, Rainbow – Down To Earth , Ози Озбърн – Blizzard Of Ozz, „Bark At The Moon”, Whitesnake – „1987”, Гари Мур – „Out In The Fields“, "Still Got The Blues" и много други. Виртуозният кейбордист е участвал в турнета и концерти на Jethro Tull, ELO, Uli Jon Roth, Graham Bonnet, Judas Priest и др.

От 2002 г. сменя Джон Лорд в Deep Purple, като от 2006 и до момента е пълноправен член на легендарната група.

В концерта на 29 август в Летния театър на „Бунарджика” Дон Еъри си партнира с вокалиста на NAZARETH Карл Сентънс и басиста Крис Чайлдс (Thunder, Paul Young).

В супергрупата участват още Кайтнер Зи Дока – китара и Бернхард Велц на ударните – и двамата, реализирали многобройни проекти с Jon Lord, Ian Paice и Bruce Dickinson.

Еъри преди концерта в Пловдив: Ще бъде велика вечер!

„Ще свирим най-доброто от WHITESNAKE, Gary Moore, RAINBOW, JUDAS PRIEST… Дори може да направим и няколко парчета на DEEP PURPLE”, шеговито подхвърля легендата Еъри, който вече над 20 години е неизменно в състава на Пърпъл.

„Здравей, Пловдив! Здравей, България! Чакаме с нетърпение да посвирим рок на хълма! Ще бъде велика вечер!”, допълват музикантите от DON AIREY ALLSTARS.

„Приятели, елате да ни видите! Ще бъде фантастична вечер! Ще има рок и голям купон!", надъхва меломаните вокалистът Карл Сентънс.

Allstars Night предвещава ударна доза рокендрол с любими парчета и великолепни музиканти. А как ще прозвучат те, обогатени с импровизациите на легендата Дон Еъри – е отредено да разберат онези, които ще съпреживеят концерта на живо в Летния театър в Пловдив, на хълма „Бунарджика”.

Денят е 29 август 2023, вторник. Начало на концерта – в 20:00.

Билетите са в продажба от 21 юни – в мрежата на EVENTIM. Организатор на рок събитието е Star Productions.

Йън Пейс - легендарната ритъм машина

Очаква ни ексклузивен за град София концерт на легендарният барабанист Иън Пейс от Дийп Пърпъл и неговата група Пърпендикюлър!

Събитието, уговорено в последния момент като специален жест към софийската публика, ще се състои на 28 септември ‘2023 от 20:00 часа в Ивент Център ПИРОТСКА 5.

Легендарният барабанист и единствен оригинален член на групата идва в България за минитурне с проекта си Пърпендикюлър, за да изпълни хитовете на Deep Purple, които актуалният състав на групата не изпълнява от десетилетия на живо!

На концертът ще бъдат представени песни от албумите Stormbringer, Burn, Come Taste the Band, In Rock, някои класики на групата, преминавайки през всички етапи от дългогодишната им кариера.

Ще бъдат представени и композиции от ранните години от творчеството на Whitesnake, заедно с няколко песни от последния албум на Пърпендикюлър

Иън Пейс е един от малкото концертиращи класици в рок музиката, като едновременно с този статут остава на познатото ни супер ниво.

Поставян в неизменната петица на най-добрите и иновативни рок-барабанисти за всички времена от редица престижни музикални издания, критици и многомилионни фенове, Пейс ще демонстрира класата си и уникалният си стил „Суинг-Рок“, правещ го абсолютно неподражаем

.

Артистът е заслужил признанието на поколения световноизвестни рокмузиканти, които го посочват за вдъхновител и основен еталон в рок-ритмиката!

Името на групата му Пърпъндикюлър

кореспонсира с едноименния албум на Deep Purple от 1996 година, който е и един от най-силните в цялата история на легендарната група.

След повторното събиране на „Дийп Пърпъл“ през 1984 г. във всеки концерт на групата има негови солови изпълнения на барабаните.

В началото на 21-ви век много често соло на барабани по време на концерт изпълнява в средата на песента „Картини от дома“ (Pictures Of Home). В началото на тази песен изпълнява също сложно късо соло на барабани.

Мястото на провеждане е избрано специално от мениджмънта на Йън Пейс, с цел едно неповторимо бутиково-интимно преживяване!

Вратите за събитието ще бъдат отворени час по-рано.

Лимитиран брой билети във ВИП зоната на центъра са на цена 110 лева! Барът в зоната предлагащ избрани напитки на атрактивни цени също ще бъде на разположение!

В основната зала на комплекса цените на билетите са с цена 80 лева.