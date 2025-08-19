Пантера ли? Ето кой стресна летовниците на плажа!

Плашещата у нас от месеци насам пантера вече има наследник.

Вълк се появи на плажа в Черноморец! пише България днес.

Дребното сиво животно, ако съдим по вида му - изпосталяло от глад, върви кротко по плажа посред бял ден.

Вълчето пристъпва между малките скали между брега и плажната ивица, като дори леко навлиза във водата. Изражението му е на животно, търсещо не само храна, но и спасение.

Това е отговорът на загадката защо хищник ще избере морския бряг, при това - в населено място и в активния сезон.

Засега липсват данни вълчето да е нападнало някого от местните хора или от многобройните летовници.

