Черната пантера се завърна край Шумен! Ловец я срещна очи в очи
Ловджията разказа, че животното се изправило в цял ръст срещу него
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Ловджията разказа, че животното се изправило в цял ръст срещу него
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