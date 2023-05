"Пантера" се завърна от Отвъдното 20 години след официалния край на легендарната си кариера и тръгна на световно турне. Първите концерти на групата след антракта от над две десетилетия провокират у феновете противоречиви чувства. Макар и никой да не може да преживее загубата на братята Абът, някои почитатели просто се радват, че отново ще видят любимата си банда на живо, независимо от състава й. Оцелялата половина на "Пантера" - вокалистът Фил Анселмо и басистът Рекс Браун, отдавна обмислят подобен ренесанс и той най-накрая е осъществен с помощта на най-близките им приятели: големия китарист Зак Уайлд, известен най-вече с работата си с един от бащите на метъла, Ози Озбърн, и барабаниста на "Антракс" Чарли Бенанте. Уважавани професионалисти от всички в жанра имат нелеката задача да заместят покойните и велики Даймбег Даръл и Вини Пол, както и да спечелят одобрението на феновете. Те бяха единствените подходящи кандидати за целта заради уменията им и дългогодишните им отношения с "Пантера". Но дали тази съвременна версия на култовата група ще пожъне успехи, ще разберем до броени дни. "Пантера" идва у нас на 26 май в Арена София по покана на Fest Team.

Скромно начало

"Пантера" е сформирана през 1981-а година от братята Вини Пол и Даръл Абът заедно с китариста Тери Глейз. Групата първоначално се казва "Джемин", след това "Етърнити". Оригиналният вокалист е Дони Харт, на баса е Томи Д. Брадфорд. Този състав обаче не просъществува дълго и само година по-късно Харт и Брадфорд напускат, Глейз поема микрофона, а Даръл остава единственият китарист. Те издават три албума. През 1986-а 18-годишният Фил Анселмо се присъединява към "Пантера", след като Глейз я загърбва заради творчески противоречия. През 1988-а излиза четвъртият и първи с Фил албум, сигнализиращ промяна в звука им.

За първите творби на "Пантера" не се говори много, защото те не са в типичния й стил, с който влизат в историята и доминират 90-те години, превръщайки в метъл величия. В началото братята Абът и колегите им свирят по-лек глем метъл/хард рок парчета, като ранните албуми не успяват да им осигурят особена слава. "Пантера" става популярно име сред ъндърграунда, но през 80-те още няма признаци за световен успех. Първият албум с Анселмо е и първата крачка към по-тежкия звук, с който те успяват не само да пробият, но и да превземат световната сцена.

28 звукозаписни компании ги отхвърлят

През 1989-а групата получава първата си възможност за комерсиален успех и не го изпуска. След като са отхвърлени 28 пъти от всички големи звукозаписни компании на света, музикантите откриват убежище в "Атко рекърдс". През 1990-а излиза първата тежка и легендарна тава на братята Абът, Анселмо и Браун - Cowboys From Hell. С нея "Пантера" официално се трансформира в траш група и пионер на груув стила, превърнал се в запазена марка. Това е официалният дебют на "Пантера", независимо от съществуването на предишните продукции.

Групата тръгва на турне, за да промотира новото си творение и веднага се надушва с големите имена в бизнеса - подгрява "Ексодус" и "Suicidal Tendencies", а в Европа свири с великите "Джудас Прийст". Роб Халфорд дори записва песен с "Пантера" - Light Comes Out of Black, която влиза в саундтрака на филм. През септември 1991-а групата свири на една сцена с "Металика" и AC/DC на фестивала "Monsters of Rock"

в Русия пред 1,6 милиона души.

"Пантера" развива легендарната си кариера през 90-те - тя не само е група ╒1, а и братята Абът и компания са тези, които поддържат метъла жив на фона на световната гръндж вълна. Vulgar Display of Power излиза през 1992-а, Far Beyond Driven през 94-а, The Great Southern Trendkill през 96-а. Музикантите сътворяват някои от най-запомнящите се метъл класики не само от този период, но и в историята на жанра. Far Beyond Driven дебютира на челната позиция в класациите на САЩ и Австралия.

Проблеми с Анселмо

През 1995-а се забелязват наченките на бавния и проблематичен край на групата и братските отношения. Фил Анселмо започва да се дистанцира от колегите си, които първоначално мислят, че славата е влязла в главата му. Самият той се оправдава с тежка болка в гърба, която провокира агресивното му поведение. Опитва се да потисне страданието с алкохол, който усложнява ситуацията. Лекарите обясняват на Фил, че операция ще го оправи, но времето за възстановяване ще бъде дълго. Той не желае да се отдели от групата за толкова дълъг период и посяга към хероина като болкоуспокояващо. Действията му стават все по-неконтролируеми и през лятото на 96-а сърцето му спира вследствие свръхдоза. Бият му адреналин и след пет минути го връщат от онзи свят. Анслемо се разкайва пред колегите си, които са шокирани от зависимостта му, за която не подозират. Обещава да се откаже от дрогата, но години по-късно с вина споделя, че няколко пъти отново е падал в капана й.

Края на легендата

Reinventing the Steel е деветият и последен албум на "Пантера". Той излиза през 2000-та година и е на четвърто място в класацията Billboard 200. Малко след това Анселмо започва да работи с групите "Down" и "Superjoint Ritual". Заявява на братята Абът, че излиза в почивка след събитията на 11 септември, но изненадващо продължава с другите. Това разочарова Даймбег и Вини и провокира нов разрив. Чакайки известно време Фил, братята Абът накрая приемат, че певецът ги е изоставил и през ноември 2003-а слагат официалния край на "Пантера". Словесната война между музикантите се пренася в медиите. Рекс Браун отказва да участва в каквито и да е пререкания с който и да е от двете страни на скандала и не коментира нищо по темата.

Убийството на Даймбег Даръл и смъртта на Вини Пол

След "Пантера" братята Абът основават "Damageplan" - пускат студиен албум през 2004-а и постигат сериозен успех. Тръгват на турне, но в края на годината трагедия връхлита метъл вселената. По-малко от минута след началото на поредния концерт Даймбег е прострелян от човек в публиката. 25-годишният Нейтън Гейл се качва на сцената и убива китариста на място с пистолет. Противно на очакванията трагедията не сплотява оцелелите членове на "Пантера". Приятелката на Дарел не позволява на Анселмо да присъства на погребението. През 2006-а Вини Пол заявява категорично, че няма как да се сдобри с Фил. Двамата остават скарани до последния дъх на барабаниста. Вини Пол си отива на 22 юни 2018-а на 54. Преди това обещава, че никога повече няма да проговори на Анселмо, това и прави. Когато Фил коментира смъртта на бившия си колега, става ясно, че отдавна е превъзмогнал негативните емоции и откровено тъжи за стария си приятел.

Новата "Пантера"

Вини Пол до последно е против възраждането на "Пантера". Дълго се спекулираше, че ако двамата с Фил се сдобрят, групата може да се завърне с помощта на един от най-близките хора на Даймбег - Зак Уайлд, който се прочу с изявите с великия Ози Озбърн. Години след смъртта и на втория Абът, новата "Пантера" е факт. Именно Уайлд е на китарата, а барабанист е траш ветеранът от "Антракс" Чарли Бенанте. Съставът тръгна на турне през декември 2022-а. Европейската обиколка продължава, като "Пантера" ще гостува и в Арена София на 26 май по покана на Fest Team.